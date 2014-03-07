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Приамурье предложило "Роснефти" построить новые нефтебазы
Губернатор Амурской области Олег Кожемяко предложил НК "Роснефть" построить в регионе ряд нефтебаз для нужд АПК и золотодобывающих компаний, а также для экспорта топлива в Китай.
"Мы подготовим специальную схему области с привязкой к потребителю продукции компании, укажем необходимые объемы, также нам нужно учесть возможность экспорта топлива в Китай", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Губернатор озвучил предложение на совещании в Благовещенске с участием советника главы НК "Роснефть" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента Виктора ИШАЕВА.
Также обсуждались вопросы, связанные с развитием аэропортового комплекса Благовещенска, возможного открытия новых АЗС "Роснефти" в Приамурье.
Виктор Ишаев в сою очередь отметил, что прозвучавшие предложения внесены в протокол и ими займется рабочая группа.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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