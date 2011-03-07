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В какие деньги выливается дом?
Строить дорого, но строить и выгодно. Иначе бы стройка остановилась. Строительством во Владивостоке нового жилья занимаются не благотворительные организации, а компании строительного бизнеса, для которых важно в большей степени не просто свести концы с концами, а еще и заработать определенную прибыль. Собственно, это цель любого бизнеса. И в этом им помогают расчеты, которыми занимаются отраслевые сметчики. Достаточно посмотреть расходы на всех этапах строительных работ, чтобы вывести хотя бы приблизительно общую стоимость дома, будущей квартиры и пр.
Представьте, что выполнены изыскания, оформлены участок земли, техусловия, подготовлена после "эскиза" и "проекта" рабочая проектная документация, подписаны договора с подрядными организациями, с поставщиками строительных материалов и конструкций, заказано оборудование для дома и пр. Имеется лицензия на строительство объектов высокой ответственности. Наступил конец марта 2008 г. - и вы заходите на строительную площадку в одном из популярных районов Владивостока, чтобы начать ДОМ.
Немного пьянят весна и ощущение "опустошения" после затрат порядка 140 млн рублей на участок земли и 35 млн - на проектирование. Плюс получены "обременения" по финансированию разных городских "необходимостей", которые вытягивают общую сумму уже понесенных затрат примерно на $1000 за будущий квадрат жилой площади. Однако - впереди главные расходы, определяемые строительной сметой, и поэтому не следует расслабляться.
Итак, что же мы строим и во что нам должны вылиться предстоящие расходы на строительство? Чтобы не "пролететь" с ним, мы обратились в компанию "Оптимстройэксперт" с просьбой рассчитать основные затраты по нашему "виртуальному дому" на основе самых общих сведений о нем:
Условный дом для расчета стоимости строительства:
Этажность дома - 22 этажа. 21-й-22-й этажи - квартиры в двух уровнях. 105 квартир большой площади по 100-250 кв. м.
Устройство дополнительно трех уровней - два для подземных автостоянок и третий - для техэтажа.
Соотношение жилых и нежилых пространств на этаже - 90/10.
Ширина и длина корпуса - 30х30 метров.
На этаже по 5 квартир свободной планировки. Входные двери - железные.
Основная и пожарная лестницы.
Высота этажа - 2,8 м, для двух нижних - 3,3 м.
Грузовой и 2 грузопассажирских лифта.
Исполнение - монолитно-каркасная технология с устройством теплой стены с применением лицевого кирпича.
Устройство закрытых лоджий - 50% от площади фасадов. Остекление металло-пластиковыми двухкамерными конструкциями. Лоджии - без остекления.
Простая отделка мест общего пользования. Квартиры - без отделки, без стяжки. Фундамент - соответствующий этажности.
Учесть условия сложного владивостокского рельефа, требующего "подпора" сопок.
Благоустройство и озеленение придомовой территории площадью 10 соток, устройство площадок, подъезда для транспорта и пр.
Внутренние коммуникации - до квартиры, внешние - от "первого колодца". Установка счетчиков электроэнергии, воды.
Все подключения - от городских сетей.
Специалист компании "Оптимстройэксперт" Нина Платоновна ЧИНЯКОВА выполнила нашу просьбу с использованием программного комплекса "Гранд-Смета", предоставленного компанией ООО "Догада". Получилось, что при общей площади дома около 22,5 тыс. кв. м и итоговой стоимости строительства квадрат жилых и "автомобильных" площадей должен обойтись примерно в 31350 рублей, с уже понесенными затратами - это уже около 56 тыс. руб. При этом жилой квадрат должен будет стоить уже около 63-65 тыс. руб. Все это по общепринятым российским и территориальным нормативам.
Заметно, что главный пункт затрат непосредственно на строительство дома - это "отлив" монолитного каркаса. Затем довольно высоки расходы на земляные работы и фундамент, на кладку наружных стен, остекление, теплосети, энергоснабжение, внутреннюю отделку мест общего пользования. Доля остальных затрат заметно меньше.
График финансирования общестроительных работ, составленный в соответствии с установленным порядком выполнения общестроительных, спецмонтажных и специальных работ, позволяет добиться заметно высокой скорости строительства объекта. Коробка здания может быть выполнена в течение года. Большинство этапов работ укладывается в срок 3-6 месяцев.
В общем, при такой смете есть надежда, что строительная компания успешно завершит строительство и сдаст дом в конце следующего года. Если, конечно, будут отменно отлажена организация строительных работ, выполняться график производства работ, вовремя закрываться позиции по поставкам строительных материалов, конструкций и оборудования. Опять же если не будет перебоев с рабочей силой, с финансированием и пр. Однако есть позиции, которые наверняка могут выбить из графика. Например, сдача не может быть подписана без проведения госрегистрации квартир, которая в свою очередь должна быть произведена после обмера квартир и инвентаризации. Если перегородки в квартирах не будут выполнены к сдаче дома комиссии, то это причина, по которой ввод дома придется перенести на неопределенный срок.
Кроме того, сама сдача, которая формально тянет на "копейки", неформально может обойтись еще в 10-30% от стоимости строймонтажа в "пользу города".
Отделка, двери межкомнатные раздвижные, обустройство квартир для будущих жильцов должно обойтись еще, относительно скромно, по $400, или около 9500 руб., за 1 кв. м. В целом это дополнительно "выльется" примерно в 200 млн руб. Заметим, что мебель и пр. элементы интерьера в эту цифру не входят.
Как отметила Нина Платоновна, смета может быть в какой-то степени удешевлена, но при этом риски инвестора-застройщика значительно вырастают. Смета изначально составляется с запасом не менее 40%. Иначе есть угроза, что компания не выполнит взятые перед дольщиком обязательства. С другой стороны, нет особого резона не отвечать на "вызовы", который бросает бизнесу, занимающемуся строительством нового жилья, вторичный рынок, где квадраты значительно худшего качества продаются зачастую по ценам новых квадратов.
Часто инвестору-застройщику сегодня приходится тянуть финансирование практически в одиночку примерно до 70% готовности нового жилого дома, когда объект становится оптимальным для продаж квартир.
Бизнес на строительстве жилья во Владивостоке выгоден. И он реально решает жилищную проблему тех граждан, которые способны за это платить.
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