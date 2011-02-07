Настройтесь на новогоднюю волну! Или покупаем подарки

Декабрь уж наступил. А это значит, что впереди лишь прелюдия к году 2005-му. То есть пришла пора спринтерских и стайерских забегов за подарками.

Конечно, есть резон делать праздничные покупки прямо перед Новым годом. Неважно, что вам будут наступать на ноги и толкать, но зато все уже украшено гирляндами и шарами, и вы понимаете, что праздник практически здесь. Но лучше не затягивать. Во-первых, чем раньше вы начинаете дарить презенты, тем раньше приходит ощущение праздника. А, во-вторых, если вы поздравите своих знакомых еще в середине декабря, никто из них уже не сможет отвертеться под тем предлогом, что "забегался и не успел". А если серьезно, то новогодний подарок - вещь уникальная, поэтому и выбирать его стоит не в самый канун торжества, а настроившись "на волну" того, кому предназначено внимание.

Праздничные сюрпризы

Мы, конечно, люди деловые, поэтому и к выбору новогодних сюрпризов можем подойти рационально, ведь порадовать нужно и детей, и любимых, и друзей, и родственников, и коллег. И прежде чем отправиться в магазины, остановитесь на минутку и осмыслите: что это за люди, которых вы хотите одарить?

Если человек домосед или его интересы сосредоточены на "домашнем гнездышке", выбирайте красивые вещи для интерьера, красивые чайные пары, средства для ухода за внешностью - гели, шампуни, ароматические масла. Не забудьте о такой милой вещице, как семейные фотоальбомы. Прекрасный подарок для новогоднего декора - свечи и подсвечники.

Для деловых людей подойдут оргтехника и сопровождающие ее "мелочи": телефоны и стильные аксессуары к ним, кожаные блокноты и удобные органайзеры, барсетки и ручки с золотыми перьями, ежедневники и визитницы. Можно использовать подарки в стиле Hi-tech: модные наушники, зажигалки в виде пистолета, кожаные вещицы, аксессуары для автомобиля.

И не забудьте о подарках со смыслом: талисманах, хрустальных шарах, оберегах, сувенирах из "счастливого" для знака Зодиака камня. Кстати, считается, что дареные магические предметы эффективны вдвойне. Например, преподнося в дар статуэтку черепахи, вы желаете хозяевам стабильности и долголетия. А игрушка кошка символизирует домашний уют, грацию и красоту.

Скоро Петух клюнет

Мы хоть и европейцы, но уж очень от Европы далеки, поэтому восточный Год Петуха нам как родной. Уже сейчас петухи и курочки стройными рядами заполонили художественные салоны, китайские лавки и магазины канцтоваров. Цветовая гамма максимально приближена к светофору - и это правильно: Петух так любит. А уж в многообразии художественных образов недостатка нет: колокольчики, антистрессовые шары, подсвечники, мыло, наборы для кухни, мягкие игрушки и просто декоративные фигурки: фарфоровые, керамические, хрустальные, деревянные, нефритовые... При выборе "курочек и тихоокеанских петушков" руководствуйтесь собственным вкусом!

Для нее

Теперь шутки в сторону. Никто не обойдет вниманием своих любимых, так что давайте отнесемся к подаркам серьезно. Никогда не дарите жене или подруге первое, что под руку попадется или что посоветует продавщица из супермаркета. Если уж вы за прожитое вместе время не узнали вкусы суженой, лучше просто спросить: а чего бы, дорогая тебе хотелось бы к праздничку. Можно и поконкретнее: если она любит ароматы Gucci, а вы в этом мало что смыслите - Gucci-то вон их сколько - так узнайте, какой именно парфюм ей хочется.

С кремами - сложнее. Это слишком индивидуальные средства, и часто даже самые дорогие из них могут вызвать аллергии. А вот абонемент к ее любимой маникюрше, косметологу, парикмахеру пришелся бы кстати. Мало кто отказался бы и от хоть небольшого, но романтического путешествия. Несмотря на самодостаточность современных дам, слово "романтика" до сих пор вызывает у них приятные воспоминания. Оставьте на будни покупку соковыжималки, пылесоса или комбайна. А в праздник преподнесите что-нибудь золотое или кожаное, красивое и настоящее. И не забудьте про чудесные шуршащие пакетики, воздушные бантики и ароматные причиндальчики. Мы все это ох как любим!

Для него

Говорят, если не знаешь, что дарить женщине, дари цветы и конфеты - не ошибешься. С мужчинами сложнее. Но их тоже можно разбить на категории. Денди, понятное дело, ценят дорогую одежду, аксессуары, ароматы и специальную мужскую косметику. Особая категория - мужчины-автомобилисты. Все мелочи и не мелочи для его автомобиля будут в точку. Помните, что машина для него - вечная любовь! Еще одна группа - коллекционеры. Если вы хотите заслужить искреннюю благодарность своего любимого, дарите ему коллекционные штучки: коньяк, портсигары или брелоки, инкрустированные драгоценными камнями. Замечено, что мужчины любят телефоны с огромным количеством кнопок. Это придает им чувство собственной значимости. Значит, не только телефоны, но и прочую технику старайтесь выбирать позаковыристее, чтобы он почувствовал значимость и в ваших глазах!

Но если честно, главное правило, которым нужно руководствоваться, всегда одно. И себе можно, как в обсуждении на сайте Ответы.kz - задать вопрос: лично вы хотели бы получить такой подарок? Если да, то вы выбрали то, что нужно!