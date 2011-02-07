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Драгоценность в стиле hi-tech

07 Февраля 2011, 16:33 | Дальний Восток

Сотовые телефоны, уже переставшие быть просто средством связи, соревнуются друг с другом формой, внешним видом и количеством оригинальных функций. В мире телефонов появилась и своя высокая мода, и pret-a-porte, а производители все больше внимания уделяют имиджу трубок. Не мудрено, что в преддверии 8 Марта, когда растерянные мужчины бродят среди парфюмерных и бельевых отделов, современный модный мобильник становится просто идеальным подарком к женскому празднику.

Известно, к примеру, что вот уже много лет богатые люди во всём мире пользуются бижутерией экстра-класса, лишь немногим уступающей подлинным драгоценностям. Бесспорным лидером здесь являются знаменитые кристаллы SWAROVSKI.

Телефон, украшенный великолепными стразами, стал настоящим произведением искусства для тех, кто не хочет быть похожим на других. Эти современные трубки украшаются вручную, их узор также неповторим, как и каждая женщина. Она будет уверена, что ТАКОЙ телефон есть только у нее. Кристальные иероглифы и знаки зодиака как элементы фэн-шуя зарядят энергией, дающей здоровье, удачу, силу, и они будут всегда сопутствовать вашей любимой. А можно выбрать телефон, который просто и романтично украшен цветами и сердцами.

Пример телефона для нестандартных и ярких людей - Motorola PEBL U6 SWAROVSKI. Стильный и неординарный дизайн точно соответствует названию (Pebble - "галька"). Телефон просто завораживает плавностью линий и совершенством форм, позаимствованными у лучшего дизайнера - природы. А кристаллы SWAROVSKI делают телефон по-настоящему гламурным украшением. Поэтому аппарат, бесспорно, станет замечательным подарком как для стильной светской львицы, так и для уверенной в себе бизнес-леди.

Или, к примеру, ipad в украине стал имиджевым элементом для бизнес-леди.

На самом деле праздник для любимой должен быть каждый день. 8 марта - это лишь 365-й повод в году подарить подарок. Конечно, каждый мужчина выбирает индивидуально, полагаясь на вкус женщины. Так что доставьте удовольствие своей даме - станьте 8 марта ее золотой рыбкой. Главное, выберите ей подарок искренне и от чистого сердца, и вы всегда будете окружены душевной женской теплотой. А быть всегда на связи со своей "половинкой" вы сможете благодаря телефону. Эксклюзивные модели, украшенные кристаллами SWAROVSKI, широко представленные в хабаровском и приморском Дворцах связи "Евросеть" и бутике Luxury во Владивостоке в ТД "Игнат".

И не забудьте подарить любимой цветы - это будет поистине блестящий букет подарков к 8 Марта.

Автор: Юлия Алексеева
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