Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Драгоценность в стиле hi-tech
Сотовые телефоны, уже переставшие быть просто средством связи, соревнуются друг с другом формой, внешним видом и количеством оригинальных функций. В мире телефонов появилась и своя высокая мода, и pret-a-porte, а производители все больше внимания уделяют имиджу трубок. Не мудрено, что в преддверии 8 Марта, когда растерянные мужчины бродят среди парфюмерных и бельевых отделов, современный модный мобильник становится просто идеальным подарком к женскому празднику.
Известно, к примеру, что вот уже много лет богатые люди во всём мире пользуются бижутерией экстра-класса, лишь немногим уступающей подлинным драгоценностям. Бесспорным лидером здесь являются знаменитые кристаллы SWAROVSKI.
Телефон, украшенный великолепными стразами, стал настоящим произведением искусства для тех, кто не хочет быть похожим на других. Эти современные трубки украшаются вручную, их узор также неповторим, как и каждая женщина. Она будет уверена, что ТАКОЙ телефон есть только у нее. Кристальные иероглифы и знаки зодиака как элементы фэн-шуя зарядят энергией, дающей здоровье, удачу, силу, и они будут всегда сопутствовать вашей любимой. А можно выбрать телефон, который просто и романтично украшен цветами и сердцами.
Пример телефона для нестандартных и ярких людей - Motorola PEBL U6 SWAROVSKI. Стильный и неординарный дизайн точно соответствует названию (Pebble - "галька"). Телефон просто завораживает плавностью линий и совершенством форм, позаимствованными у лучшего дизайнера - природы. А кристаллы SWAROVSKI делают телефон по-настоящему гламурным украшением. Поэтому аппарат, бесспорно, станет замечательным подарком как для стильной светской львицы, так и для уверенной в себе бизнес-леди.
Или, к примеру, ipad в украине стал имиджевым элементом для бизнес-леди.
На самом деле праздник для любимой должен быть каждый день. 8 марта - это лишь 365-й повод в году подарить подарок. Конечно, каждый мужчина выбирает индивидуально, полагаясь на вкус женщины. Так что доставьте удовольствие своей даме - станьте 8 марта ее золотой рыбкой. Главное, выберите ей подарок искренне и от чистого сердца, и вы всегда будете окружены душевной женской теплотой. А быть всегда на связи со своей "половинкой" вы сможете благодаря телефону. Эксклюзивные модели, украшенные кристаллами SWAROVSKI, широко представленные в хабаровском и приморском Дворцах связи "Евросеть" и бутике Luxury во Владивостоке в ТД "Игнат".
И не забудьте подарить любимой цветы - это будет поистине блестящий букет подарков к 8 Марта.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда