Рынок мягкой мебели в Хабаровске продолжает активно совершенствоваться

Сегодня в Хабаровске на выпуске мебели специализируются более 40 предприятий. Конкуренция - большая. Выбор продукции - огромный: от китайского ширпотреба до эксклюзивных моделей ведущих мировых производителей мебели. Если хочешь выделиться и имеешь достаточно средств, можно заказать эксклюзивную мебель из ценных пород дерева в частной мастерской.

Среди крупных местных производителей с устойчивой долголетней репутацией на мебельном рынке краевого центра, пожалуй, стоит отметить ОАО "Фабрика мягкой мебели". Здесь специализируются на выпуске наборов мягкой мебели, мебели из плоскоклеенных элементов и ученической. Еще раньше в крае высоко котировался мебельный комбинат "Заря", но не справившись с рыночной стихией, он обанкротился.

Досье История фабрики как госпредприятия берет свое начало с 1938 года, с момента преобразования артели "Вперед", созданной в 20-е годы, в учебно-производственный комбинат Гор. СО Хабаровска. Ранее артель производила в своих мастерских, разбросанных по всему городу, кроме прочего, мягкую и корпусную мебель. В 1958 году по приказу Крайместпрома комбинат переименован в Хабаровскую мебельную фабрику, в 1962 - в мебельную фабрику №2. Спустя год предприятие преобразовано в филиал №2 мебельного объединения "Заря". И только в декабре 1992 годе Хабаровская фабрика мягкой мебели после акционирования была реорганизована в ОАО "Фабрика мягкой мебели". Восстанавливая историческую справедливость, в 2000 году Совет директоров предприятия принял решение установить дату основания фабрики 15 сентября 1930 года, приурочив ее ко Дню работников лесной промышленности.

Зигзаги удачи

В настоящий момент ОАО "Фабрика мягкой мебели" располагается в двух производственных цехах (6 тыс. кв. м) на площади около 1,3 га. Раньше фабрика занимала в три с лишним раза большую территорию. В эпоху рыночных перемен издержки на содержание всей инфраструктуры легли тяжелым бременем на себестоимость продукции, делая ее неконкурентоспособной. Было решено расстаться с лишней собственностью и избавиться от непрофильных активов. Так, одним из наиболее проблемных объектов была ведомственная котельная фабрики, задействованная на подачу отопления и горячего водоснабжения в расположенные поблизости жилые дома и корпус санатория "Амурский". При этом мощности оборудования котельной были изношены донельзя и требовали больших затрат на поддержание их в рабочем состоянии. 1 января 2005 года котельная и теплосети после тщательной подготовки были переданы в муниципальную собственность.

- Сегодня фабрика может похвастаться большим ассортиментным перечнем. Здесь освоили выпуск 79 наименований изделий мягкой мебели, выпускаемых как поточным способом, так и на заказ, - сообщил генеральный директор фабрики Александр ПАРАНЮК. - К тому же каждое из изделий имеет по 2-3 модификации. Потребители довольны - есть из чего выбирать.

Продукция, выходящая за ворота предприятия, делается строго по параметрам технологии деревообработки и отвечает всем требованиям ГОСТа, пользуясь устойчивым спросом не только в городах Хабаровского края, но также на Сахалине, в Магаданской области, частично, на Камчатке. Так, при изготовлении каркасов используются пиломатериалы твердолиственных и хвойных пород, а также многослойная фанера. На изделия устанавливаются как традиционные механизмы трансформации - типа "Книжка", "Софа" и "Венеция", так и более современные - "Французская раскладушка". Половина моделей мягкой мебели - с поролоновыми наполнителями. Для изготовления этих наполнителей используются только импортные (Ю.Корея, Германия) компоненты и катализаторы. Вторая половина - на пружинных блоках. Раньше их закупали на стороне. Теперь производят на фабрике, полностью закрывая свои потребности. В представленных моделях используются ткани как отечественных, так и импортных производителей. От самых дешевых и доступных - китайский велюр (50-60 руб. за метр), до дорогих - бархатистый флок ($5-10 за метр). В средней ценовой категории - гобелен современных расцветок ткацкой фабрики "Авангард" (150-180 руб. за метр).

- Последний год фабрика отработала стабильно: в среднем в месяц выпускалось товарной продукции на сумму около 1 млн руб. В 2005 году выручил заказ на комплектацию рабочих общежитий и офисов на 9 млн руб., поступивший от сахалинского завода по сжижению газа. Всего за прошлый год выпущено "товарки" на 14,3 млн руб., - отметил Александр Паранюк. -По согласованию с налоговой инспекцией погасили последние пени. Также закупили новое оборудование, недалеко от фабрики открыли собственный фирменный магазин. С вводом в строй второй очереди (в начале этого года) его площадь составит около 700 кв. м. С конца прошлого года здесь стали отпускать товары не только за наличные, но и в кредит.

Сейчас на предприятии работает около 75 человек, включая управленцев. И если раньше, в советские времена, соотношение непосредственно занятых в производственном процессе было 1 к 4, т.е. на одного представителя ИТР приходилось четыре рабочих, то сегодня - 1 к 6. Средняя заработная плата на фабрике - более 10 тыс. руб. Есть на предприятии и свои трудовые династии. Так, у семейства ШАВЛАК общий стаж - более 100 лет. Мать и отец уже на пенсии. На фабрике в настоящее время работают младшие представители семейной династии: Владимир (сын) - водителем и Анатолий (внук) - столяром.

Продали за 600 тысяч

В мае прошлого года Фонд имущества Хабаровского края успешно реализовал принадлежавший государству 20-процентный пакет акций ОАО "Фабрика мягкой мебели". Ранее, в 2004 году, акции фабрики не удалось продать ни на аукционе, ни методом публичной продажи. Но затем появился потенциальный инвестор с реальным предложением. В аукционе приняло участие всего два претендента - физическое лицо и ООО "Ф.М. Мебель". Компания уверенно выиграла торги, предложив за пакет акций 600 тыс. руб. при начальной цене 550 тыс.

Модернизируя и расширяя производство, руководство предприятия разместило на сайте администрации Хабаровска инвестиционный проект, целью которого стало приобретение импортного оборудования для производства корпусной офисной и бытовой мебели различной комплектности, в том числе по индивидуальным заказам и проектам. Инвесторов не дождались решили действовать сами. Сейчас за счет собственных средств идет установка одного отечественного и четырех импортных (Италия, Испания) станков, объединенных в одну линию. Общая стоимость проекта около $150 тыс. Вся продукция сертифицирована и будет собираться из высококачественных мебельных плит МДФ (Подмосковье) и пиломатериалов местного производства. Планируется окупить проект за 2 года при рентабельности не менее 25-30%. Также в ближайшей перспективе будет смонтирована современная сушильная камера.