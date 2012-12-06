Цена iPhone 5 в России составит не менее 36 тысяч рублей

6 декабря, ZRPRESS. Первые официально продаваемые на территории Российской Федерации iPhone 5 примут ценовую политику iPhone 4S — стоимость 16-гигабайтной модели устройства, которое должно появиться в рознице 14 декабря, составит примерно 36 000 рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник в re:Store Retail Group.

Уточняется, что конкретные суммы будут названы за неделю до российского релиза новинки, тем не менее уже сегодня iPhone 5 можно заказать за границей в специализированных интернет-магазинах, и заплатить за него придется меньше 30 000 рублей в пересчете с долларов или евро.