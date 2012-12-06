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Microsoft открыла доступ в собственную соцсеть
6 декабря, ZRPRESS. Компания Microsoft открыла публичный доступ в социальную сеть Socl, которая ранее была доступна лишь ограниченной группе людей. Проект находится на стадии бета-тестирования, однако пользователи с существующими учетными записями Microsoft и Facebook уже могут воспользоваться сервисом.
По словам дизайнера FUSE (Microsoft's Future Social Experiences), в сравнении с предыдущей версией соцсети, которую показывали в ноябре прошлого года, интерфейс стал более демократичным и привлекательным. Сейчас он выполнен в фирменном стиле Microsoft, демонстрируя прямоугольные формы.
Также стоит отметить встроенный поиск Bing, выводящий релевантные данные при написании сообщения или комментария, пишет onliner.by.
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