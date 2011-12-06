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«Корейская волна» перетекает в шопинг
Эра медицинского туризма в Республику Корея, похоже, идет на спад. Недавно Национальная организация туризма Кореи заявила о новом акценте в туристических маршрутах. Так, с 9 января 2012 года в стране объявлен фестиваль Korea Grand Sale 2012.
Крупнейший праздник шопинга в Корее продлится в течение 52 дней вплоть до конца февраля в Сеуле, Пусане и на острове Чеджу, предлагая большие скидки для туристов. В нем примут участие самые известные универмаги, в том числе магазины беспошлинной торговли, гостиницы, крупнейшие торговые центры, рестораны и другие организации, в общей сложности более 21100 торговых точек. В период проведения глобальной распродажи все иностранцы, которые будут находиться в Корее, заверяют в НОТК, смогут получить удовольствие от совершения покупок, посещения туристических достопримечательностей, походов в рестораны и культурно-развлекательные места, а также дополнительные скидки на все услуги в размере от 10 до 50%, это намного выше чем на предыдущих распродажах. Кроме того, в эти дни в таких популярных районах Сеула, как Мёндон, Тондэмун, Чхондам-дон и Апкучжон, будут курсировать бесплатные автобусы-шатл, которые смогут доставить всех желающих к основным торговым и туристическим центрам. Похоже, доходы от шоп-туров приграничных провинций Китая манят и корейских туроператоров.
Евгений ИТАРОВ, "Золотой Рог".
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