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С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников

06 Ноября 2017, 19:00 | Дальний Восток

Дальневосточная стартовая площадка заработает в конце месяца

Космодром Восточный впервые выведет на орбиту 17 иностранных аппаратов: второй пуск с новой дальневосточной стартовой площадки запланирован на 28 ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вместе с аппаратом Минприроды «Метеор» доставит в космос американские, канадские, немецкие, японские и шведские микро- и наноспутники. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Главкосмос», которая является главным оператором всех коммерческих запусков. Стоимость пусковых услуг в компании называть не стали, однако, согласно открытым данным, цена выведения на орбиту 1 кг груза — около $10 тыс. Эксперты полагают, что с введением международных запусков с Восточного Россия будет удерживать примерно треть всех запусков малых ракет в мире.

Восточный стал третьим российским космодромом, с которого будут осуществляться международные запуски. Сейчас спутники выводят с площадок на Байконуре и в Плесецке. 

Впервые для запуска с дальневосточного космодрома будет использована модификация ракеты «Союз» — «Союз-2.1б». При первом запуске в 2016 году стартовала другая модификация — «Союз-2.1а».

— При старте аппарата «Метеор-М» № 2.1 с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Восточный будут выведены дополнительные полезные нагрузки в количестве 17 малых аппаратов научного и технологического назначения. Запуск малых космических аппаратов проводится в интересах Канады, Японии, Швеции, США и Германии, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Главкосмоса».

Полную стоимость пусковых услуг «Известиям» в компании называть не стали, сославшись на коммерческую тайну, однако, согласно открытым данным, выведение 1 кг груза на орбиту обходится в $10 тыс. Самый легкий спутник в рамках запуска — D-Star One (предназначен для отработки новой спутниковой платформы для радиолюбителей) — весит всего 3 кг. Самый тяжелый — LEO Vantage (предназначен для испытаний низкоорбитальной спутниковой связи) — 70 кг. Всего с российской территории на орбиту планируется вывести 17 аппаратов, среди них — LEO Vantage и AISSat-3 (оба — Канада), IDEA (Япония), SEAM (Швеция), два Landmapper-BC и 10 LEMUR (все США), D-Star One (Германия). 

В рамках обязательств «Роскосмоса» перед вузами также будет выведен российский студенческий спутник «Бауманец-2».

Первый в истории запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, когда ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Волга» вывела на орбиту научно-образовательные спутники «Ломоносов» и «Аист-2Д», а также наноспутник SamSat-218. Третий запуск с Восточного запланирован на 22 декабря. В этот день на орбиту должны отправить космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин напоминает, что изначально Восточный задумывался как коммерческий космодром, привлекательный для использования иностранными заказчиками. 

— Нужно привлекать для реализации совместных проектов на этом объекте и страны Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, — полагает он. 

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в ближайшие 10 лет ожидается бурный рост запуска микро- и наноспутников.

— Весь рынок оценивается в миллиарды долларов прибыли, из них треть — пусковые услуги. Пускать такие спутники может любая ракета. «Союз» по всем характеристикам подходит под эти цели, он надежный и массовый, запускается с четырех космодромов мира, — говорит он.

Независимый эксперт в области космонавтики Виталий Егоров считает, что Россия укрепляет свои позиции на рынке услуг по запуску малых космических аппаратов.

— Учитывая индийский запуск, когда одной ракетой на орбиту было выведено 102 микро- и наноспутников, и 73 спутника, выведенных в июне «Союзом», ожидается, что в сумме за год будет выведено на орбиту около 250 спутников. Если мы прибавим еще 17 аппаратов с Восточного, окажется, что Россия и ее ракеты удерживают примерно треть пусков малых аппаратов, — заявил  Егоров.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: байконур  микро  Минприроды  Восточный  космос  плесецк  нано  минобороны  запуск  космодром 



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