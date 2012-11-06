Национальный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом собирает участников

Организаторами национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в России в рамках Global Management Challenge являются Агентство стратегических инициатив и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Участие в чемпионате России для представителей малого и среднего бизнеса, слушателей программ дополнительного обучения, студентов и преподавателей – бесплатное.

Этапы GMC 2012-2013. Национальный финал чемпионата состоится 28-29 марта 2013 года в Москве. 15-19 апреля 2013 года – международный финал чемпионата пройдет в Бухаресте (Румыния).