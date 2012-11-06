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Национальный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом собирает участников
06 Ноября 2012, 22:41 | Дальний Восток
Инновационный бизнес-инкубатор ВГУЭС набирает команды для участия в Global Management Challenge, а также проводит обучение участников в рамках подготовки к чемпионату.
Организаторами национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в России в рамках Global Management Challenge являются Агентство стратегических инициатив и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Участие в чемпионате России для представителей малого и среднего бизнеса, слушателей программ дополнительного обучения, студентов и преподавателей – бесплатное.
Этапы GMC 2012-2013. Национальный финал чемпионата состоится 28-29 марта 2013 года в Москве. 15-19 апреля 2013 года – международный финал чемпионата пройдет в Бухаресте (Румыния).
Автор: По материалам сети Интернет
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