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Google вступил в «планшетную» гонку

06 Ноября 2012, 22:29 | Дальний Восток
Корпорация Google анонсировала новую версию операционной системы Android 4.2, а также мобильные устройства на базе обновленной программной платформы.

В сообщении говорится о выходе двух новых моделей планшетных компьютеров Nexus - с диагональю экрана 7 и 10 дюймов. 7-дюймовая модель является продолжением серии планшетов Nexus 7, однако теперь пользователи могут выбирать между модификациями с 16 и 32 гигабайтами памяти. Остальные характеристики останутся неизменными. Nexus 7 с 32 гигабайтами памяти будет стоить 249 долларов, за сотовый модуль покупателям придется доплатить еще 50 долларов.

Планшет с 10-дюймовым экраном, получивший название Nexus 10, будет поддерживать рекордное разрешение 2560x1600 пикселей, а также сможет работать автономно до 9 часов. Стоимость 16-гигабайтной версии планшета составит 399 долларов США, 32-гигабайтной - 499 долларов. А смартфон под названием Nexus 4, выпущенный Google совместно с LG, оборудован 4,7-дюймовым экраном, четырехъядерным процессором, а также беспроводным зарядным устройством - как у флагманского телефона Nokia Lumia 920. Для того чтобы зарядить аккумулятор, смартфон достаточно положить на док-станцию.

8-гигабайтная разновидность Nexus 4 будет стоить в Соединенных Штатах 299 долларов, 16-гигабайтная - 349 долларов, заключать договор с оператором (как этого требует, например, Apple) при этом не потребуется. В числе государств, где новинки первыми поступят в продажу, упоминаются Австралия, Германия, Испания, Канада, США и Франция.

Все новые гаджеты работают на базе операционной системы Android 4.2, которая, как и предыдущая версия, носит название Jelly Bean. Одной из ее отличительных возможностей является добавление виджетов («умных» значков приложений) на экран блокировки. Кроме того, в программной платформе появилась функция создания сферических панорамных фотографий, а для планшетов была реализована возможность создания нескольких профилей, чтобы пользоваться устройством могли разные люди.

Напомним, что с выходом новых гаджетов Google начался новый виток конкурентной борьбы компании с Apple, которая за минувший месяц анонсировала смартфон iPhone 5 и планшетный компьютер iPad mini, конкурирующий с Nexus 7. В свою очередь, планшет Nexus 10 является соперником «большого» iPad, а смартфон Nexus 4 попытается отобрать долю рынка у нового iPhone. Активнейшее участие в этой борьбе примет и Samsung, смартфон которой Galaxy S III является одним из наиболее быстро продаваемых на рынке. Ранее, напомним, Samsung была главным партнером Google в рамках разработки мобильных телефонов, однако в этот раз корпорация предпочла сотрудничество с другой южнокорейской фирмой - LG Electronics.

Отметим также, что анонс всех новинок состоялся в режиме онлайн - из-за урагана «Сэнди», бушующего на восточном побережье США.

Автор: По материалам сети Интернет
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