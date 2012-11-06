Планшет Microsoft привезут в Россию в начале 2013 года

Речь идет, судя по всему, о младшей модели планшетного компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows RT («профессиональная» модификация будет оснащаться Windows 8 Pro). Эта версия программной платформы не поддерживает запуск приложений, созданных для предыдущих версий Windows.

Напомним, что на минувшей неделе из-за неосторожности администраторов сайта Microsoft в интернет «утекли» данные о стоимости младшей модели Surface в США. Цена планшета в минимальной комплектации, как сообщалось на сайте, составляет 500 долларов. При этом ранее глава корпорации Стив Балмер озвучивал другие цифры - по его словам, цены на Surface будут начинаться от 300 долларов.

Анонс планшетов Surface состоялся этим летом, однако продажи устройств стартовали одновременно с презентацией операционной системы Windows 8. Помимо Microsoft, планшетные компьютеры на базе новой программной платформы представят и другие производители.