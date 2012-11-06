Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Планшет Microsoft привезут в Россию в начале 2013 года
Речь идет, судя по всему, о младшей модели планшетного компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows RT («профессиональная» модификация будет оснащаться Windows 8 Pro). Эта версия программной платформы не поддерживает запуск приложений, созданных для предыдущих версий Windows.
Напомним, что на минувшей неделе из-за неосторожности администраторов сайта Microsoft в интернет «утекли» данные о стоимости младшей модели Surface в США. Цена планшета в минимальной комплектации, как сообщалось на сайте, составляет 500 долларов. При этом ранее глава корпорации Стив Балмер озвучивал другие цифры - по его словам, цены на Surface будут начинаться от 300 долларов.
Анонс планшетов Surface состоялся этим летом, однако продажи устройств стартовали одновременно с презентацией операционной системы Windows 8. Помимо Microsoft, планшетные компьютеры на базе новой программной платформы представят и другие производители.
Новости тематики
- Мобильная связь станет дешевле
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Популярные приложения для смартфона объединяются в VEON
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Камчатку с Большой землей свяжет оптоволонко
- Андрей Левыкин: Стратегию развития "МегаФона" мы не меняли
- МТС ввели сети WiMAX в четырех городах Дальнего Востока
- "ВымпелКом" соединил Европу и Азию новым магистральным каналом связи
- Сотовые операторы рассказали, у кого скорость мобильного интернета выше
- Эффективной защиты от хакеров нет ни у Яндекса, ни у Mail.ru, ни у Google - Роскомнадзор
Новости раздела
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье