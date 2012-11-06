Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жалюзи в интерьере
Утром так хочется понежиться в постели лишних несколько минут, но порой этому препятствует солнечный свет, который прорывается сквозь шторы. Да и от взглядов соседей также у всех есть желание скрыться. Однако никому не хочется терять возможность любоваться природой за окном или красивым небом. Но как решить эту проблему? На самом деле – выход очень прост. Достаточно приобрести столь стильную и незаменимую на сегодняшний день вещь – жалюзи.
Они действительно многофункциональны. Это не только защита от солнечного света, это еще и отличное стилистическое решение для любой комнаты в доме. К тому же – не пропускают жару и пыль, но в тоже время – дают воздуху проникнуть внутрь помещения. Они очень долговечны. Выполненные из качественного материала они прослужат своему владельцу порядка 10-15 лет. Настолько ли многофункциональны и надежны шторы?
Существует несколько разновидностей этого способа защиты помещения. Рассмотрим их более подробно:
1. Горизонтальные жалюзи
Наиболее популярны в силу низкой стоимости, универсальности и удобства использования. Ламели расположены по принципу «лесенки». Ухаживать за ними – одно удовольствие. Достаточно просто смахнуть пыль сухой тряпкой. Они изготовлены в большинстве случаев из алюминия, но не сложно приобрести и бамбуковые, и пластиковые, и даже деревянные. Жалюзи очень легко устанавливаются на пластиковые окна. Отлично вписываются в интерьер офисных помещений и обычных квартир. На сегодняшний день представлен полный спектр красок и расцветок. Можно выбрать как приглушенные тона, так и насыщенные яркие оттенки.
2. Вертикальные жалюзи
Стоимость их значительно выше, чем горизонтальных. Однако это обусловлено большим количеством преимуществ. Они очень практичны, а также устойчивы к повышенной температуре. Еще один плюс – ламели расположены вертикально. Это позволяет раздвигать их влево и вправо, а также – вращать вокруг своей оси. Вертикальные жалюзи не мешают держать окно открытым, а при повреждении одной из ламелей ее несложно заменить на новую. На текущий момент именно этот способ защиты окон является наиболее удобным и простым. Вертикальные жалюзи идеально подходят для жилых помещений, они приносят уют и комфорт. Это лучшая альтернатива шторам. Но, безусловно, выбор остается за потребителем. Прежде чем осуществить покупку, задумайтесь, насколько просто и удобно обращаться с жалюзи, и насколько массивными и «тяжелыми» могут быть шторы.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов