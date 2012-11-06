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Жалюзи в интерьере

06 Ноября 2012, 11:47 | Дальний Восток

Утром так хочется понежиться в постели лишних несколько минут, но порой этому препятствует солнечный свет, который прорывается сквозь шторы. Да и от взглядов соседей также у всех есть желание скрыться. Однако никому не хочется терять возможность любоваться природой за окном или красивым небом. Но как решить эту проблему? На самом деле – выход очень прост. Достаточно приобрести столь стильную и незаменимую на сегодняшний день вещь – жалюзи.

Они действительно многофункциональны. Это не только защита от солнечного света, это еще и отличное стилистическое решение для любой комнаты в доме. К тому же – не пропускают жару и пыль, но в тоже время – дают воздуху проникнуть внутрь помещения. Они очень долговечны. Выполненные из качественного материала они прослужат своему владельцу порядка 10-15 лет. Настолько ли многофункциональны и надежны шторы?

Существует несколько разновидностей этого способа защиты помещения. Рассмотрим их более подробно:

1. Горизонтальные жалюзи

Наиболее популярны в силу низкой стоимости, универсальности и удобства использования. Ламели расположены по принципу «лесенки». Ухаживать за ними – одно удовольствие. Достаточно просто смахнуть пыль сухой тряпкой. Они изготовлены в большинстве случаев из алюминия, но не сложно приобрести и бамбуковые, и пластиковые, и даже деревянные. Жалюзи очень легко устанавливаются на пластиковые окна. Отлично вписываются в интерьер офисных помещений и обычных квартир. На сегодняшний день представлен полный спектр красок и расцветок. Можно выбрать как приглушенные тона, так и насыщенные яркие оттенки.

2. Вертикальные жалюзи

Стоимость их значительно выше, чем горизонтальных. Однако это обусловлено большим количеством преимуществ. Они очень практичны, а также устойчивы к повышенной температуре. Еще один плюс – ламели расположены вертикально. Это позволяет раздвигать их влево и вправо, а также – вращать вокруг своей оси. Вертикальные жалюзи не мешают держать окно открытым, а при повреждении одной из ламелей ее несложно заменить на новую. На текущий момент именно этот способ защиты окон является наиболее удобным и простым. Вертикальные жалюзи идеально подходят для жилых помещений, они приносят уют и комфорт. Это лучшая альтернатива шторам. Но, безусловно, выбор остается за потребителем. Прежде чем осуществить покупку, задумайтесь, насколько просто и удобно обращаться с жалюзи, и насколько массивными и «тяжелыми» могут быть шторы.

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