Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности

Топливный рынок страны накрыла волна закрытия автозаправочных станций, принадлежащих так называемым независимым компаниям. Что за этим скрывается и так ли это плохо?

Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА попросила приморское управление ФАС провести проверки регулирования цен на закупку топлива для независимых АЗС. На момент подготовки материала к печати, реакции от антимонопольщиков не последовало.

Как стало известно газете «Золотой Рог», новый глава региона Олег КОЖЕМЯКО на прошедшей неделе встретился с руководителями деловых объединений края - председателями регионального Союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России», краевой Торгово-промышленной палаты. Врио губенатора попросил руководителей объединений назвать основные проблемы, которые сегодня мешают бизнесу в Приморье.

По словам бизнес-омбудсмена, как ни странно, нерегулированные цены на закупку топлива для независимых АЗС - одна из острых проблем.

«Зачастую небольшие АЗС закупают топливо дороже, чем продают. Это важно не только потому что в этой сфере работают 2,5 тысячи человек, но и потому что в отдаленных районах такие небольшие АЗС - единственные точки продажи топлива. Они вынуждены закрываться либо сокращать работников. Мы просим ФАС обратить на это внимание и провести проверку регулирования цен, но пока ответа нет», - сообщила Марина Шемилина.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко не стал ради политических очков рубить с плеча, а заявил, что нужно в теме нужно разобраться, наладив, заодно, диалог бизнеса и власти для решения проблем, в том числе и этой.

Зима близко

Между тем, газета «Золотой Рог» постоянно следит за тенденциями на рынке. Так в материале, который вышел ранее, отмечалось, что на Дальнем Востоке активизировался спрос на зимнее дизтопливо, цена на него уже существенно выше, чем на летнее. При этом цены на АЗС крупных компаний остаются прежними.

«Это замкнутый круг: при хронической нехватке зимнего дизтоплива в высокий сезон нефтяники снижают отгрузки на бирже, поскольку растет ажиотаж на их АЗС. На Дальнем Востоке уже стоят очереди на заправках некоторых нефтекомпаний, поскольку цена у независимых АЗС уже выше», - заявил президент Российского топливного союза Евгений АРКУША.

«Высокие цены на зимнее топливо в межсезонье достаточно традиционны из-за малого объема предложения: НПЗ еще не полностью переключили производство на межсезонные и зимние марки, а у кого-то нет технологической возможности выпускать разный дизель одновременно», - заявил Андрей КОСТИН из Rupec.

Кроме того, как писал «Золотой Рог», в сентябре Группа ННК снизила розничную цену на все виды топлива на 50 копеек. Это было плановое мероприятие по изменению цен в целях поддержки сельхозпроизводителей региона в период уборки урожая. Сейчас, после завершения уборочной кампании, цены вернулись на прежний уровень, так что о каком-то росте говорить не приходится.

Реанимация АЗС

Продолжает «Золотой Рог» отслеживать и ситуацию с закрытием в регионе АЗС независимых компаний. В частности газета сообщала о ситуации в поселке Терней, что на севере Приморья, где независимый оператор заявил о намерении закрыть единственную в тех местах АЗС из-за нерентабельности. Именно эту АЗС в 2015 году Группа ННК сдала в аренду частному частной компании. Спустя несколько лет арендатор решил, что работа АЗС в далеком Тернее ему неинтересна. Такая же судьба была уготовлена АЗС с поселках Милоградово и Пластун. ННК оперативно вернула АЗС обратно в свою сеть, чтобы не допустить сбоев в ее работе. К слову, во избежание домыслов и слухов, на дотацию работы этих трех АЗС компания будет выделять более 14 млн рублей в год, т.е. разговоры о выдавливании конкурентов с рынка по меньшей мере несерьезны. Кстати, на фото именно эта АЗС сегодня. Как видим, она работает.

После закрытия первой АЗС, в Тернее, Группа компаний ННК публично разъяснила свою позицию, сделав официальное заявление. Думаем его стоит продублировать.

«Ситуация, возникшая в связи с закрытием в п. Терней АЗС, сданной Группой компаний ННК в 2015 году в аренду ООО «Октан», была вполне прогнозируема. Мы давно говорили о проблемах в системе обеспечения населения региона топливом - начиная от системы ценообразования, заканчивая его дефицитом.

В результате завершения «налогового маневра» (изменения налогового законодательства в области нефтепереработки), экономическая ситуация в сегменте нефтепереработки существенно ухудшилась. Это особенно затронуло Дальневосточный федеральный округ, где расположен ключевой актив Группы компаний ННК и сеть одноименных заправок, не получивший региональный коэффициент.

Для большинства независимых АЗС сложилась критическая ситуация, единственным выходом из которой стало их закрытие по причине отсутствия прибыли. ООО «Октан», с которым АО «ННК-Приморнефтепродукт» успешно сотрудничало в течение нескольких лет, не стало исключением, проинформировав нас 7 сентября 2018 года о досрочном расторжении договора аренды заправки в п. Терней.

Данная АЗС является социально значимым объектом - единственной в поселке. В случае ее закрытия местным жителям придется добираться до другой заправочной станции боле 50 км. Принимая во внимания этот факт, а также являясь социально ответственной компанией, Группой компаний ННК принято решение о возобновлении работы данной АЗС. Сейчас проводятся работы по монтажу необходимого оборудования, открытие заправочной станции в составе сети ННК произойдет уже сегодня, 27 сентября с. г.

Руководство АО «ННК-Приморнефтепродукт» находится в постоянном диалоге с Администрацией Приморского Края, информируя власти о предотвращении возникновения очага социальной напряженности в регионе своего присутствия».

От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания. Первые при уходе рентабельности в нулевую зону просто сворачивают свою деятельность, сетевые же осознают всю ответственность перед регионом присутствия и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов.

Топливный рынок на пути к очищению

Так что же такое неординарное происходит на топливном рынке Приморья, Дальнего Востока и страны в целом, что «независимые» АЗС начали массово закрываться?

Как и предсказывали аналитики, на топливном рынке начался процесс банкротства независимых игроков. А если учесть, что на их долю приходится 60% рынка или 15 тыс. заправок, как правила находящихся в удаленных районах, масштаб такого «исхода» может охватить значительную территорию страны, пишет авторитетное профильное издание «Нефть и Капитал». Заменять их приходится сетевым (?) автозаправочными станциями, которые как социально ответственные компании не могут оставить потребителей без топлива. Однако для самих россиян такая перестройка топливного рынка хотя и может принести временные неудобства, но скорее носит положительный эффект. Не стоит забывать, что абсолютное большинство автолюбителей при возможности выбора старается заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний. Полностью материал можно прочитать здесь.

«Нефть и Капитал» отмечает, что форс-мажор, связанный с закрытием независимых АЗС, в ближайшее время может коснуться большинства регионов. Более того, как указывают источники в отрасли, бегство независимых поставщиков происходит всякий раз, когда на рынке складывается сложная ситуация.

На психологическом уровне «независимые» всегда выглядят более выигрышно, так как активно тиражируют тезис о себе как активных борцах с монополистами и гарантах рыночной конкуренции. Но при более внимательном анализе их деятельности получается, что в России независимые поставщики топлива никоим образом не связаны честной конкуренцией.

Это подтверждают российские автовладельцы, которые в условиях выбора, стараются заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний. Многочисленные проверки указывают на то, что самое малое зло от подобных заправок - это недолив топлива.

Кстати, российская ситуация с таким количеством независимых АЗС, которые никак не связаны с добычей и переработкой нефти, достаточно уникальна. На западе, действительно, есть крупные торговые сети, не аффилированные с нефтедобывающими компаниями, но они владеют своими нефтебазами и часто имеют свою переработку нефтяного сырья. Встречаются и единичные - так называемые джобберы. Это АЗС, работающие под флагом крупных компаний и по их стандартам. Взамен нефтекомпании гарантируют им поставки по фиксированным и заранее оговоренным ценам. Кроме того, есть и совсем маленькие автозаправочные станции в отдалённых районах, которые зачастую являются мелким семейным бизнесом.

По мнению аналитиков, уход с российского рынка части независимых АЗС был предсказуем, но в этом нет ничего трагичного - это закономерный процесс.

Более того, рядовым автолюбителям от таких изменений на топливном рынке будет только лучше, поскольку именно независимые компании, как правило, являются главными нарушителями прав потребителей и совсем не способствуют снижению цен.

Маневр сделал свое дело

При этом они предупреждают, что одобренное правительством завершение нефтяного маневра в целом ухудшит ситуацию в российской нефтепереработке.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей ГРОМОВ в интервью «Нефти и Капиталу» отметил, что уход независимых игроков топливного рынка объясняется рядом факторов и, прежде всего, ожидаемым ухудшением ситуации в сфере нефтепереработки.

«Правительство приняло закон о завершении большого налогового маневра. С января 2019 г. ожидается очередное повышение акцизов на моторное топливо. Это скажется на рентабельности нефтепереработки, повысятся цены на оптовом рынке. А поскольку государство очень нервно относится к любым попыткам значительно повысить цены в рознице, многие независимые игроки топливного рынка в последние годы работали с очень низкой или практически нулевой рентабельностью.

Понимая, что в дальнейшем будет только хуже, независимые продавцы уходят с рынка. Отдавая свои ниши крупным нефтепроизводителям, которые вынуждены их занимать, поскольку имеют обязательства по надежному топливообеспечению регионов», - рассказал эксперт.

На вопрос, почему большая часть автозаправочного рынка России контролировалась независимыми продавцами, он заметил, что это было связанно с рядом факторов.

«На рынке долгое время процветала так называемая мини-переработка или мини-НПЗ, которые в условиях действующей налоговой системы и акцизов могли производить, по сути, неподакцизную продукцию, которую поставляли через систему собственных АЗС. По сути, они продавали некачественное моторное топливо, в первую очередь, на региональных рынках. С этим государство давно и упорно борется, прежде всего, установлением жесткой акцизной политики, контроля и ужесточения налогового регулирования. Поэтому консолидация этого рынка в пользу крупных игроков - это нормальное явление», - пояснил Громов.

Лазейки на рынке закрываются

По его словам, независимые АЗС на российском топливном рынке распространились благодаря умению эффективно находить лазейки в законодательстве производить или продавать неподакцизную продукцию под видом качественного моторного топлива и т.д.

«Государство ставит заслон на пути этого бизнеса, который является контрпродуктивным для рынка. Именно поэтому независимые, работавшие по серым полулегальным схемам, с рынка уходят. Однако такая консолидация отрасли не приведет к его монополизации. Скорее произойдет своего рода очистка рынка от слабых с экономической точки зрения игроков и полулегальных», - указал эксперт.

Громов заметил, что те изменения в регулирование нефтяной отрасли, которые были приняты правительством летом 2018 г., безусловно, окажут давление на нефтепереработку и продажу нефтепродуктов.

«Очевидно, это выльется не только в консолидацию отрасли. Мы не видим причин, по которым топливо на АЗС с начала 2019 г. не возобновило бы свой рост», - резюмировал эксперт.

Доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей ХЕСТАНОВ также заметил, что при стагнации рынка растут затраты на регулирование и естественным образом слабые игроки уходят.

«Это всеобщее явление. Такой процесс давно прошел, например, в сфере розничной торговли, где стали доминировать торговые сети. Они из-за своего масштаба могут перераспределять часть затрат и банально выигрывают соревнование по цене. Для потребителей консолидация отрасли в сфере продажи ГСМ скорее даже благо, поскольку уровень порядка, качества топлива и точности налива на фирменных станциях обычно гораздо лучше», - пояснил эксперт в интервью «НиК».

КСТАТИ

Высокая рентабельность осталась в прошлом

Директор Фонда энергетического развития Сергей ПИКИН указал на то, что крупные игроки были всегда наиболее сильными, поскольку у них есть возможность диверсифицировать свои затраты с помощью поставок за рубеж. На вопрос о том, почему в РФ столько независимых компаний, эксперт отметил, что это сложилось исторически.

«Открытие АЗС всегда считалось нормальным бизнесом. Предприниматель строил заправку, покупал топливо и работал с рентабельностью в 10%. Сейчас рентабельность уже не такая, с учетом роста цен на оптовом рынке, в 2018 г. мы уже несколько раз наблюдали фактически отрицательную рентабельность независимых АЗС», - пояснил Пикин. Тем не менее, он также считает, что уход с рынка независимых АЗС - это объективный эволюционный процесс.

«С одной стороны снижение конкуренции - это плохо для рынка. Но, на мой взгляд, наличие на российском топливном рынке независимых игроков не давало полноценной конкуренции, поскольку конкуренции начинается не в рознице, а на оптовом звене. Пока не будет серьезной конкуренции на оптовом рынке, не важно, сколько независимых игроков будет в розничной торговле», - отметил эксперт.

Юрий РОГОВ.