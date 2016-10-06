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Из Хабаровска в Москву будет летать еще одна авиакомпания

06 Октября 2016, 10:28 | Дальний Восток

В начале осени в международном аэропорту Хабаровск (Новый) открылись новые направления полетов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Появились прямые рейсы из административного центра Дальнего Востока в удаленные населенные пункты острова Сахалин. По планам, в конце октября в маршрутной сети аэропорта появится еще один ежедневный рейс, связывающий Хабаровск и Москву - на это направление готовится выйти авиакомпания "Вим-Авиа".

В авиации приближается осенне-зимний период, к которому готовятся все службы, отвечающие за обеспечение полетов и наземное обслуживание воздушных судов. Смена сезонов на Дальнем Востоке традиционно предусматривает изменение маршрутной сети и расписания полетов. Между тем, уже в начале осени расписание международного аэропорта Хабаровск (Новый) дополнилось сразу несколькими маршрутами.

С 9 сентября новый прямой рейс авиакомпании "Аврора" (Группа Аэрофлот) связал Хабаровск с северным районом острова Сахалин - поселком Ноглики. По маршруту Хабаровск - Ноглики самолеты DHC 8 летают дважды в неделю. По вторникам вылет из международного аэропорта Хабаровск осуществляется в 7:20 местного времени, по пятницам - в 12:30.

Еще один город Сахалина - Шахтерск - стал доступен посредством прямого регулярного авиасообщения с 1 октября. Воздушные суда отправляются по маршруту по средам и субботам. Время полета занимает всего 2 часа 10 минут.

"Прямые рейсы в удаленные населенные пункты Сахалина обеспечивают транспортную доступность острова. Отсутствие пересадок сокращает время пребывания в пути и делает путешествие более комфортным", - сообщил заместитель исполнительного директора по коммерции ОАО "Хабаровский аэропорт" Николай Ильин.

С 3 октября в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок в Сибири и на Дальнем Востоке начала выполнять рейс Хабаровск - Тында - Хабаровск авиакомпания «Амур». Полеты в Тынду из административного центра Дальнего Востока будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

"Развитие маршрутной сети с началом полетов в прежде "неосвоенные" города Дальнего Востока будет способствовать развитию коммуникаций между регионами, повышению их деловой активности. Новые рейсы интересны жителям Дальневосточного федерального округа, в том числе с точки зрения продолжения путешествий из Хабаровска в другие города России, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - прокомментировал новшества в маршрутном расписании аэропорта Николай Ильин.

Ожидаемым для дальневосточников является еще один ежедневный рейс, который свяжет Хабаровск с Москвой. Полеты на этом направлении начнет осуществлять авиакомпания «ВИМ-АВИА».  Вылет из аэропорта Хабаровск (Новый) планируется в 12:30 по местному времени, прибытие в Домодедово - в 14:15. В обратном направлении самолёты будут вылетать в 19:00, а прибывать в Хабаровск в 10:10. В результате появления рейса Хабаровск - Москва (Домодедово) все крупные аэропорты столицы станут доступны пассажирам международного аэропорта Хабаровск (Новый), что позволит им выбирать рейсы с учетом как тарифной политики авиакомпаний и расписания, так и выбирая аэропорт прибытия.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» - ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вим-авиа  новый  аэропорт  аэрофлот  маршрут  Хабаровск 



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