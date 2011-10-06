В России сохраняются нулевые темпы инфляции

Федеральная служба госстатистики РФ сообщает, что за период с 27 сентября по 3 октября 2011 года индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала месяца - 100,0%, с начала года - 104,7%.

Так, в частности, за прошедшую неделю подешевели крупа гречневая-ядрица и пшено - на 5,1% и 4,6% соответственно, сахар-песок - на 2,1%, мука пшеничная - на 0,5%, макаронные изделия, масло подсолнечное и рис - на 0,2%.

Вместе с тем выросли цены на яйца на 0,8%, сыры - на 0,6%, говядину - на 0,3%.

Кроме того, удешевление плодоовощной продукции в среднем составило 2,0%, в том числе цены на морковь, лук репчатый и картофель снизились на 3,0-3,6%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,4%, сообщает Росстат на ведомственном сайте.