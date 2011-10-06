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Россиянам вернут грузинское вино и "Боржоми"
Возможно, россияне в скором будущем вновь будут пить «Хванчкару» и «Боржоми». По словам руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача Геннадия Онищенко, вино и минеральная вода из Грузии смогут вернуться на российский рынок в том случае, если грузинские производители готовы будут выполнить требования, предъявляемые российской стороной.
"В принципе, для этого нужно даже меньше времени", - сказал Онищенко.
Он заявил, что "все зависит от грузинских производителей", их готовности выполнить требования для допуска на рынок РФ.
Онищенко подчёркивает, что прогресс в этой части уже налицо. В частности, на прошлой неделе в Роспотребнадзоре состоялась встреча с производителями грузинского вина по их же инициативе, пишет www.asks.ru. "Встреча была проведена по инициативе грузинского бизнеса. Были уточнены все необходимые параметры для возвращения грузинской продукции на российский рынок. Естественно, главное условие - неукоснительное соблюдение российского законодательства по обеспечению качества продукции", - сказал Онищенко.
"Несмотря на истерические и громкие заявления, сделанные на прошлой неделе грузинским руководством о некотором коварстве российских усилий, процесс возвращения на российский рынок "Боржоми" и вина идет. Он идет благодаря усилиям грузинского бизнеса, который понимает, что без российского рынка развитие этих отраслей грузинской экономики невозможно", - заявил глава Роспотребнадзора.
Минеральная вода и вина производства Грузии к продаже в России были запрещены с 2006 года. Причиной тому стали претензии со стороны российского санитарного ведомства к их качеству. При этом «опальная» продукция из Грузии в других странах Таможенного союза продавалась вполне официально. Поэтому, несмотря на скандалы, россиян так и не удалось лишить возможности пить минеральную воду «Боржоми», купленную, например, в соседней Беларуси.
7 сентября 2011 производитель минеральной воды "Боржоми", компания IDS Borjomi International, заявила о готовности в кратчайшие сроки возобновить поставки этого напитка на российский рынок.
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