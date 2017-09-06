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Чубайс предлагает создать механизм возврата инвестиций в альтернативную энергетику Дальнего Востока
«Роснано» предлагает ввести механизм окупаемости энергопроектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке, пишет деловая газета «Золотой Рог» . Об этом сообщил на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава госкорпорации Анатолий ЧУБАЙС.
«В силу отсутствия ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагает возврат средств инвестору. – Прим. авт.) необходима другая экономическая логика, которая вполне работоспособна. Мы ее предложили. Мы рассчитываем на то, что до конца года на уровне правительства в целом соответствующее предложение будет рассмотрено и по нему будет принято решение», - пояснил г-н Чубайс.
ДПМ доказал свою работоспособность в ценовых зонах энергорынка (европейская часть России и Урал, Сибирь), но на Дальнем Востоке оптового рынка электроэнергии на данный момент нет. Вместо ДПМ в регионе можно создать другой механизм, пояснил Анатолий Чубайс.
В рамках оптового энергорынка проекты ВИЭ отбираются на конкурсе. Инвесторы отобранных проектов ВИЭ получают гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых. Договор предусматривает финансовое обеспечение обязательств в размере 5% инвестиций и штрафы за каждый месяц просрочки.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото из фотобанка ВЭФ.
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