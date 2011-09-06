Дальний Восток в экономике АТР

Внешнеторговый оборот Дальневосточного федерального округа в 2010 г. составил $26,3 млрд, что в 1,6 раза выше уровня 2009 г. Наибольшая доля (73,1%) внешнеторгового оборота приходится на два субъекта ДФО РФ: Сахалинскую область (48,5%) и Приморский край (24,6%).

Стоимость экспорта в 2010 г. составила $18,6 млрд (увеличение к уровню 2009 года – в 1,6 раза), объем экспорта – 39,6 млн тонн (увеличение на 29,8%). Товарная структура экспорта округа, к сожалению, по-прежнему, имеет сырьевую направленность, что характерно и для России в целом. Заметной статьей экспорта стали драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, достигнув 14,3% в общем объеме ($2,7 млрд). Экспорт морских биоресурсов составил $1,9 млрд (10,2% всего экспорта), увеличившись по сравнению с 2009 годом ($1,6 млрд) на 18,4%.

Стоимость импорта за 2010 г. выросла по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза и составила $7,7 млрд. Физические объемы импортируемой продукции, оцениваемые в 4,1 млн тонн, увеличились по сравнению с 2009 годом на 47,1%. Товарная структура импорта в целом сохранила пропорции прошлых лет. Доминировала в импорте машиностроительная продукция. На ее долю пришлось 37,9% стоимостных объемов импорта (или $2,9 млрд). Кроме того, импортировались текстильные изделия, обувь и продовольственные товары.