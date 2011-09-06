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Строители дорог будут отвечать за их качество пожизненно

06 Сентября 2011, 00:23 | Дальний Восток

Вскоре Правительство РФ рассмотрит законопроект о переходе на контракт жизненного цикла (КЖД) при строительстве дорог.

Об этом заявил вице-премьер Сергей ИВАНОВ в ходе видеоконференции, посвященной развитию дорожной сети РФ. Он напомнил, что суть КЖЦ заключается в финансовой ответственности подрядной организации за эксплуатацию построенной ею дороги в течение всего нормативного срока эксплуатации.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что готовятся изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые призваны оптимизировать стоимость строительства дорог. Новая система предусматривает оценку стоимости выкупаемой земли при строительстве трассы отдельно от самой стоимости работ.

Ранее глава Росавтодора Анатолий ЧАБУНИН заявлял, что к 2017 году вся федеральная дорожная сеть будет приведена в нормативное состояние. В настоящий момент только 30% федеральных дорог соответствуют нормативу по несущей способности (6 тонн на ось).

Автор: По материалам информагентств
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