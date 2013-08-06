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Экспорт электроэнергии в Китай в первом полугодии вырос в 1,9 раза

06 Августа 2013, 12:57 | Дальний Восток

ОАО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК) - 100%-ная "дочка" ОАО "Интер РАО ЕЭС" в I полугодии 2013 года увеличило экспорт электроэнергии в Китай в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, до 1,89 млрд кВт.ч.

В том числе, во II квартале экспорт в Китай составил 1 млрд кВт.ч электроэнергии, что в 1,8 раза больше уровня II квартала 2012 года.

Экспорт электроэнергии в Монголию по итогам I полугодия вырос на 5%, до 175 млн кВт.ч.

В компании пояснили, что основным фактором роста показателей стало увеличение спроса на электроэнергию со стороны импортеров. За счет увеличения экспортных поставок растут закупки сверхплановых объемов электроэнергии на территории Дальнего Востока, отметили в ВЭК.

В 2012 году ВЭК поставила на экспорт более 3 млрд кВт.ч электроэнергии, в том числе нарастила поставки в Китай более чем в два раза - до 2,63 млрд кВт.ч. В 2013 году ВЭК планирует нарастить экспорт электроэнергии в Китай до 3,35 млрд кВт.ч.

ВЭК была создана специально для поставок в Китай. Для экспорта в Китай компания закупает сверхплановую, невостребованную на внутреннем рынке РФ электроэнергию. Поставки электроэнергии в КНР ВЭК осуществляет в рамках 25-летнего контракта, который компания подписала с Государственной электросетевой корпорацией Китая в феврале 2012 года.В 2011 году компания начала поставки в Монголию.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: экспорт  электроэнергия  китай 



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Комментарии

  • Псевдоним14:07, 06.08.2013#

    Правильно. Так и надо. Все будем отпускать на экспорт. Зато здесь, в Приморье будем вводить соц. нормы потребления. Зачем людям добро делать? Лучше делать деньги.

  • серый14:32, 06.08.2013#

    китайцы поднимаются , а русские опускаются парадокс !е-пе-дрилы душат!

  • бабай21:15, 21.08.2013#

    Поэтому пи_доры и пытаются содрать с народа последнее.

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