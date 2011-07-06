Грузинское вино может вернуться в российские магазины

В минувшие выходные глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко принял представителей Собрания г. Тбилиси и Всемирного Конгресса народов Грузии, в ходе которой стороны обсудили вопросы, касающиеся механизмов возможного диалога, направленного на обеспечение безопасности пищевых продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков.

Глава Роспотребнадзора отметил, что ведомство готово принять экспертов для начала диалога о субстантивных условиях возобновления поставок в РФ вина и минеральных вод, производимых в Грузии.

При этом представители Грузии заявили о готовности бизнес-сообщества к сотрудничеству в целях реализации мероприятий, которые будут способствовать соответствию грузинской винодельческой продукции и минеральных вод требованиям законодательства РФ и Таможенного союза, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.