Введены новые спецмарки для крепкой алкогольной продукции в мелкой таре

С 1 июля в России вводятся новые специальные марки для водочной и другой крепкой алкогольной продукции, расфасованной в мелкую тару.

Размер новых специальных марок для данного вида продукции меньше, чем в настоящее время. Марки должны содержать надписи «Алкогольная продукция свыше 25% до 0,1 л», «Алкогольная продукция свыше 25% до 0,25 л». Кроме того, на них вводятся дополнительные специальные элементы защиты.

Реализация продукции, маркированной старыми марками, разрешена до 1 апреля 2012 года, сообщает РБК.