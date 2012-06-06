Поставки рыбопродукции на внутренний рынок увеличились

В ходе совещания, проводимого первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Виктором ЗУБКОВЫМ, подведены итоги работы рыболовной отрасли в 2010 г.

Как сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Герман ЗВЕРЕВ, в текущем году предприятия - члены Ассоциации увеличили объем поставок продукции на российский рынок на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Наши предприятия уже выловили свыше 1 млн тонн водных биоресурсов (включая минтай, лосось, сельдь и т.д.), свыше 360 тыс. тонн из этого объема в переработанном виде ушло российским потребителям. Мы прогнозируем наш совокупный вылов по итогам года в 1,2-1,25 млн тонн, а поставки на внутренний рынок оттянут на себя примерно 450-470 тыс. тонн сырья».

В 2009 г. объем российского рынка рыбопродукции составил 3,6 млн тонн, а в денежном выражении перевалил за 450 млрд руб. Доля импортной продукции, которая стабильно росла в период с 2000 по 2008 г., стала снижаться. На сегодняшний день импортная продукция лидирует в двух сегментах рынка: в сегменте охлажденной рыбы и в сегменте филе. Как отметил Герман Зверев, «введение новых санитарных норм, ужесточивших требования к содержанию глазури, мы рассматриваем как шанс для нас, чтобы увеличить объем производства филе. С этой целью в 2010 г. наши предприятия переоборудовали по выпуск филе минтая еще пять кораблей, теперь выпускать филе способны 20 рыболовных судов».

"Золотой Рог".

