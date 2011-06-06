Оборот розничной торговли в январе-марте 2011 года составил 44,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 3,3%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров занимает более половины – 53%. За январь-март 2011 года реализовано непродовольственных товаров на 23,4 млрд рублей (105.7% к январю-марту 2010 г.), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 20,8 млрд рублей (100.5%).