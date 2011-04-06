Есть энергоальтернатива

То, что Амурская область - регион большой энергетики, доказывать сегодня никому не нужно. Флагманы дальневосточной гидроэнергетики Зейская и Бурейская ГЭС известны каждому. Но, судя по всему, в области не намерены ограничиваться этим и всерьез подумывают об энергетике малой, использующей нетрадиционные источники - энергию солнца, ветра, малых рек, отходы лесопереработки и сельского хозяйства.

Оказывается, и в этом смысле у области также есть хороший потенциал. Речь не только о возобновляемых ресурсах - солнце, ветре и прочем, но и о созданной законодательной базе. Здесь, едва ли не в единственном из субъектов РФ, год назад приняли областной закон "О развитии нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Амурской области". Правда, сказать, что он начал работать, пока нельзя. Причин тому много - и финансовый дефицит, и откровенный скепсис тех, кто деньги имеет, и банальное незнание, этот самый скепсис порождающее.

Чтобы ликвидировать последнюю из причин, областной Совет народных депутатов провел "круглый стол", на который пригласил представителей муниципальных властей региона, а также всех заинтересованных лиц - руководителей различных предприятий, энергетиков, ученых. Тему разговора так и сформулировали: "Возможности развития нетрадиционной возобновляемой энергетики в Амурской области".

Если ЛЭП не дошла

Тема особенно актуальная в свете беспрестанного роста цен на энергоносители. Как вырваться из кабальной зависимости от цен на дизтопливо и пресловутый киловатт - вопрос едва ли не самый главный у каждого сельхозпроизводителя. В этом же ряду и другие не менее актуальные проблемы - как осветить и обогреть затерявшийся в тайге поселок старателей или лесозаготовителей, куда не дошла пока линия электропередачи, да и вряд ли когда-нибудь дойдет.

В мире эти вопросы уже давно решают с помощью малой энергетики. И современные ветряки в Бельгии, Голландии и Германии, хотя и возвращение к истокам, но на ином технологическом уровне. А биотопливо производят из навоза или специально выращенной культуры - рапса. Такое производство довелось увидеть автору этих строк минувшей осенью в США. В поездке, организованной Госдепартаментом, мы знакомились с основами сельскохозяйственной политики в этой стране. Нам показали молочную ферму в штате Миннесота, где из навоза производят биогаз. Производят буднично, реально и финансово оправданно. А карта штата Колорадо буквально пестрит точками, где развернуто производство биодизеля - топлива для сельхозтехники, - изготовленного из продуктов растениеводства.

Среди доводов за развитие нетрадиционной энергетики у нас - наличие практически бесконечных возобновляемых ресурсов, экологическая безопасность, а также наметившаяся в последнее время тенденция к снижению цен на технические установки для получения такой энергии.

Как рассказал советник комитета облсовета по вопросам аграрной политики, природопользованию и экологии Геннадий ИЛЛАРИОНОВ, в Приамурье можно с успехом развивать солнечную энергетику. Для определения перспективы территории с этой точки зрения базовым показателем является суммарная годовая продолжительность солнечного сияния. В Амурской области она одна из самых значительных в Российской Федерации - от 2000 часов в северных районах до 2600 часов на юге. Это приблизительно так же, как на Кубани и в Ставрополье. Равномерность распределения солнечного сияния здесь тоже одна из лучших в России. Но что касается практической реализации нового дела, тут ситуация не столь оптимистична. Геннадий Владимирович смог назвать лишь один объект, где с успехом решаются вопросы энергообеспечения с помощью альтернативных источников. Это Муравьевский парк устойчивого природопользования - экологическая организация, учрежденная на территории Тамбовского района Амурской области Международным Социально-экологическим Союзом (МсоЭС, Москва).

Пастух с энергией солнца

Эта негосударственная организация стала пионером претворения в жизнь зарождающегося направления - устойчивого природопользования в интересах сохранения природы, повышения уровня жизни и образования населения. На территории парка гнездятся более 200 видов птиц, включая 20 редких и исчезающих, и, чтобы понаблюдать за ними, любители природы приезжают сюда со всего Дальнего Востока. Здесь работает демонстрационная ферма, где на основе диверсификации культур, грамотного подбора технологий и оборудования и полного отказа от ядохимикатов и минеральных удобрений получают хорошие урожаи. Неудивительно, что первые в области солнечные батареи появилась именно здесь.

Их установили еще в 1999 году, именно потому, что не было возможности провести сюда ЛЭП. Мощности солнечных батарей, по рассказам руководителя Муравьевского парка Сергея СМИРЕНСКОГО, хватало на скромные потребности удаленных от цивилизации строений - освещение помещений, холодильник и телевизор. На вопрос о техническом обслуживании он ответил лаконично: "Только воду в аккумуляторы добавляем".

Линию электропередачи в Муравьевский парк подвели лишь в 2004-м, так что все эти годы малая энергетика выручала. И сегодня, когда есть уже и большая, от нее отказываться не собираются, рассматривая как хорошее дополнение традиционной. Эта мысль стала главным лейтмотивом выступления Сергея Михайловича - не конкуренты они, большая и альтернативная энергетика, и никогда конкурентами не будут. Нельзя сравнивать несравнимые вещи. Но хорошо дополнять друг друга могут. И привел пример, правда из зарубежной жизни, когда счетчик крутится в обратную сторону. Но вовсе не в результате ловких рук умельцев, как это нередко бывает в России, а потому, что в солнечный день от батареи энергия поступает в общую энергосистему, так сказать, возвращает взятое из нее вечером и снижает тем самым потребителям сумму платежей. Невероятно, но факт.

Солнечные батареи далеко не единственный пример использования малой энергетики в этой экологической организации. Кое-что Сергей Смиренский даже продемонстрировал участникам встречи. Например, солнечный экран для приготовления пищи - своеобразную чудо-плиту. Серебристую пластину надо просто разложить, словно коврик, на солнцепеке, и, пожалуйста, вари обед. Никакого костра не потребуется. Очень актуально в пожароопасный период, да и вообще при любой поездке в лес. Приобретена, к сожалению, тоже за рубежом. В обычном магазине для охотников и рыбаков.

Другой экспонат больше заинтересовал селян - это фотоэлектрический "пастух". Небольшой чемоданчик с солнечной батареей и катушка с проводом. Его хватает, чтобы огородить территорию в два с половиной гектара. В Муравьевском парке это устройство используют для электрозащиты от хищных животных вольеров, в которых живут редкие птицы. Стоимость такого аппарата всего 10 тыс. рублей, заметил Смиренский.

Есть здесь и сушилка древесины, работающая за счет ветра и солнца. Никаких производственных выбросов, и качество получаемого строительного материала прекрасное.

Ученые - "за", энергетики - не против

Как информацию к размышлению участники "круглого стола" получили несколько таблиц, характеризующих энергетические возможности различных территорий области. Эти материалы подготовили ученые АмурНЦ ДВО РАН по заказу комитета по природопользованию и добывающему комплексу областной администрации еще в 2004 году. Благовещенск, Ивановский, Константиновский, Михайловский районы отмечены здесь тремя плюсами, что означает высокий потенциал для солнечных фотоэлектрических модулей и тепловых коллекторов. Зейский, Селемджинский и Тындинский районы отмечены как территории с высоким потенциалом для размещения микроГЭС на таежных реках. Такие устройства, размером метр на два, по мнению Геннадия Илларионова, могли бы стать хорошим подспорьем егерям, лесникам и золотодобытчикам. Что касается ветроэнергетического потенциала, то он тоже есть, но несравненно ниже, чем в прибрежных дальневосточных территориях.

Интересно, что поддерживают новое начинание и представители "Амурэнерго". Как рассказал ведущий инженер Александр ПОПЕНОВ, они и сами в начале 90-х пытались создать полигон для отработки нетрадиционных источников, но проект остался нереализованным. Правда, сегодня, по мнению энергетиков, более актуальна совсем другая задача - сбережения тепловой и электрической энергии, которую вырабатывают традиционные станции.

Значительный потенциал в области есть и для развития биоэнергетики, когда в качестве источника используется биомасса. Это могут быть отходы жизнедеятельности в виде сточных вод больших городов, а также сельскохозяйственного производства или лесопереработки, низкокалорийные угли, непригодные для обычного сжигания в топках. В дело можно пустить опилки и комли деревьев (сегодня их бросают прямо на месте вырубки), коровий навоз или птичий помет (в крупных хозяйствах такое сырье образуется, так сказать, в режиме реального времени). И представители аграрного сектора выказали немалый интерес к таким технологиям. Правда, оптимизм по этому поводу был сдержанным.

- Принимать решение о приобретении подобной установки нужно исходя из экономической целесообразности, - заметил директор агрофирмы "Партизан", депутат областного совета Геннадий ЗРАЖЕВСКИЙ. - Для нас более выгодно направлять органические ресурсы на повышение плодородия почвы. Но мы здесь услышали очень интересное предложение по переработке ерковецких и сергеевских углей на горюче-смазочные материалы: дизельное топливо, бензины и мазуты. Рентабельность предложенной приморскими учеными установки очень высока. Вот тут надо подумать.

Маленький завод

С технологией, разработанной в Приморском крае, познакомил амурчан представитель НПП "Энергия КМ" Василий ГОРБУНОВ. Она позволяет получать топливо из различных видов углеводородного сырья и биомассы. Например, на опытной установке на Де-Фризе во Владивостоке в переработку шли твердые фракции сточных вод города. В стадии завершения, по словам Горбунова, монтаж установки на углях Партизанска, заканчивается разработка проектной документации для аналогичной установки в Нерюнгри, тоже на углях. На последней в год планируется получать 20 тыс. т конечной продукции - бензина, дизтоплива, мазута и битума. Ее проектная стоимость около $160 тыс. в год. Окупится она, по словам проектировщиков, в течение шести - девяти месяцев.

В общем, такая идея - поставить свой маленький, нет, не свечной, а мазутный завод - некоторым сельхозпроизводителям понравилась. Особенно если учесть, что запасов бурых углей в Приамурье предостаточно и стоимость полученного из местного сырья топлива будет в разы меньше дорожающего не по дням, а по часам привозного. Обещанный учеными конечный выход - до 47% направленного в производство твердого вещества - тоже вдохновляет. Но пока и в этом направлении все на стадии "о-о-очень интересно".

Подводя итог, председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии областного Совета Геннадий ИВАНОВ подчеркнул, что пора от разговоров переходить к делу. А для того, чтобы пошли реальные подвижки, необходимо разработать областную программу. Тем более что в законе о развитии малой энергетики предусматривается областная поддержка тем, кто начнет ее внедрение, в виде льгот по региональным налогам, бюджетных ссуд, кредитов и гарантий.