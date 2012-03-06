В сегменте дорогого алкоголя усилили свои позиции водка и виски

Рост потребления алкогольных напитков в мире, начавшийся в 2010 году, продолжился и в году минувшем. Как следует из данных американского отраслевого журнала Impact, продажи ведущих брендов выросли за год в среднем на 2,5-3,5%, при этом рост отмечен практически во всех категориях алкогольных напитков.

Основными драйверами роста остаются развивающиеся рынки, среди которых выделяются Индия и Китай, которые ежегодно потребляют все больше и больше спиртного. На их фоне диссонансом выглядят показатели большинства восточноевропейских брендов: ведущие марки Украины и Польши продемонстрировали значительное падение, в России, в частности, падали показатели брендов польской CEDC.

Наиболее популярными напитками по-прежнему остаются водка и виски. В сотне самых популярных напитков премиум-класса, представленных в свежем номере Impact, фигурируют 32 бренда виски и 23 марки водки. Характерно, что все мировые лидеры рынка виски, кроме Grant`s, продемон¬стрировали впечатляющий рост, прибавив за год от 6 до 10%. В категории «скотч» самого заметного прогресса добилась марка William Lawson`s (Baccardi), увеличив продажи за год более чем на треть (35,3%), до 2,07 млн дал. Существенный вклад в успех бренда внесла и активность Baccardi в России: по данным мониторинга розничных продаж в Москве отраслевого агентства ЦИФРРА, William Lawson`s стал вторым по популярности виски на столичном рынке, заняв 12,35% рынка в денежном выражении и уступая лишь многолетнему лидеру – White Horse c долей 15,05% в Москве.

Заметным событием в водочной категории стало возвращение в топ-3 марки Absolut (Pernod Ricard), занявшей по итогам продаж в 2011 году второе место с показателем 10,08 млн дал. Абсолютное лидерство сохранил за собой Smirnoff (Diageo), выросший в 2011 году на 1%, до 22,23 млн дал. Возвращение Absolut в «большую тройку» стало возможным не столько благодаря росту продаж этого бренда (2,9%), сколько из-за падения опережавших его российской «Зеленой марки» (эта марка, принадлежащая CEDC, упала на 14,2%) и украинского «Хлебного дара» («Баядера групп», падение на 24%). В данную тенденцию органически вписываются и показатели польских водочных брендов, большинство из которых (Wyborowa, Sobieski, Lukusowa,Bols) потеряли за год от 10 до 20%. «На Украине после очередного повышения акциза водка стала слишком дорогой для потребителя, – объясняет тенденцию директор ЦИФРРА Вадим ДРОБИЗ. – То же можно сказать и о Польше». По мнению эксперта, в этих странах население массово переходит на потребление самогона и фальсификата.

На фоне соседей российские бренды в целом показали неплохую динамику. В очередной раз выросли продажи «Пяти озер» (Алкогольная сибирская группа) – на 5,8%, до 6,03 млн дал, и «Русского стандарта» – на 4%, до 2,34 млн дал. Бренд Рустама ТАРИКО в очередной раз попал в топ-10 самых популярных водок в категории премиум и в очередной раз приблизился к показателям марки Stolichnaya (SPI Group) – 2,7 млн дал, с которой ведет спор за звание главной русской водки на мировом рынке. Но самой главной сенсацией водочного рейтинга стал прорыв марки «Беленькая» («Синергия»). Этот бренд продемонстрировал головокружительный взлет продаж, прибавив за два последних года 153% и достигнув показателя 6,39 млн дал, пишет RBC daily.ru.

Бренды CEDC в новом рейтинге Impact оказались в глобальном минусе. Помимо падения «Зеленой марки» снизились продажи и «Ямской» (-12,9%), еще недавно самого быстрорастущего бренда компании. Присутствовавшие в прежних рейтингах журнала марки «Парламент» и «Журавли» и вовсе покинули списки. «Скоро мы станем свидетелями битвы «Зеленой марки» и «Беленькой» за лидерство, – уверен Вадим Дробиз.

"Золотой Рог".