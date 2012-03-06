Отделка становится инвестицией

Квартиры с чистовой отделкой – один из трендов на рынке городской недвижимости. Покупатели, все еще находящиеся под впечатлением от кризиса, стремятся максимально сэкономить, отдавая предпочтение жилью, в которое можно тут же въехать, не тратя времени и средств на ремонт.

Отделка квартир в новостройках – явление целиком и полностью обязанное своим появлением кризису, утверждают эксперты. До рецессии, когда объем продаж готового жилья не мог не радовать застройщиков, в такой мере не было никакой необходимости: квартиры и так без труда находили своих покупателей. Сейчас все изменилось: потенциальные новоселы вспомнили о соотношении цены и качества и предпочитают тратить деньги с умом. Именно поэтому чистовой ремонт для девелоперов стал одним из инструментов для привлечения новых клиентов. И хотя доля жилья без ремонта на сегодняшний день по-прежнему составляет порядка 80%, количество предложений «под ключ» стремительно растет. Более того, в некоторых микрорайонах покупателям предлагаются исключительно квартиры с ремонтом.

Дизайн на выбор

Покупателям жилья такая ситуация явно на руку. По словам директора департамента продаж элитной недвижимости Penny Lane Realty Александра ЗИМИНСКОГО, квартира с отделкой сразу пригодна для жилья, в неё можно переехать и не тратить деньги на аренду, что особенно важно для ипотечных покупателей и семей, которые для улучшения жилищных условий продали свое прежнее жилье. «Ремонт по собственному вкусу можно начать делать в любой момент – когда для этого будет время, возможности и желание, – продолжает эксперт. – Квартира без отделки таких возможностей не даст – семья будет продолжать платить за съемную квартиру как минимум еще месяца три, пока бетонную коробку не приведут в состояние, хоть сколько-нибудь пригодное для проживания».

Квартиры с отделкой особенно востребованы в панельных домах. Оно и понятно: покупатели такого жилья – это, как правило, люди с ограниченным бюджетом, зачастую обремененные ипотечным кредитом, поэтому для них возможность заселиться в квартиру, предварительно не делая ремонта, более чем актуальна.

Именно поэтому, по данным компании «Инком-Недвижимость», большая часть предложений с отделкой встречается именно в эконом-классе. Покупатели более дорогого жилья часто хотят видеть в своей будущей квартире оригинальный дизайн и планировку, поэтому их интересует проведение только «мокрых» работ вроде заливки и выравнивания стяжки на полу и возведения межкомнатных стен. А чистовая отделка, или как ее еще называют отделка «под ключ», подразумевает практически готовый ремонт, а это значит, что новоселы, выбравшие такой вариант, могут рассчитывать на обои высокого качества, установку двухкамерных стеклопакетов, батарей с терморегулированием, полный комплект сантехнического оборудования, кухонную плиту, а иногда и минимальный набор бытовой техники. Более того, большинство застройщиков предлагают своим клиентам на выбор несколько дизайн-проектов, сходных по стоимости, но отличающихся друг от друга визуальными решениями.

Впрочем, иногда чистовая отделка подразумевается и в квартирах бизнес-класса, при этом она существенно отличается от ремонта в более скромной ценовой категории. «Здесь будет хороший паркет или качественный ударопрочный ламинат, разноуровневые потолки и красивая подсветка, – поясняет г-н Зиминский. – Причем все это выполняется по оригинальным авторским проектам: элементы интерьера выдержаны в едином стиле и цветовой гамме, а индивидуально подобранная для каждой квартиры мебель дополняет образ и образует гармоничное завершенное пространство. Подразумевается, что уровень ремонта и отделки будет приемлемым для взыскательного клиента, и ничего переделывать он не будет».

Правила экономии

Что касается стоимости квартир с чистовой отделкой, то, по словам генерального директора компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Марии ЛИТИНЕЦКОЙ, она соответствует среднерыночному уровню цен аналогичных объектов без отделки и может быть даже более выгодной, с учетом возможности немедленного заезда в купленную квартиру. Если же говорить о конкретных цифрах, то разница составит 4–6 тыс. рублей за кв. метр. Такие относительно низкие цены объясняются тем, что, планируя ремонтные работы, застройщик закупает необходимые материалы в промышленном масштабе, а это значит, что он может рассчитывать на более чем значительные скидки, пишет Realty.mail.ru.

Кроме того, напоминает г-жа Литинецкая, при покупке квартиры без отделки, по данным различных исследований, покупатели готовы вкладывать в ремонт сумму в пределах 5–10% от стоимости жилья. «Причем ремонт может занимать минимум от трех месяцев до года и даже до полутора лет, – предупреждает специалист. – Все зависит от площади квартиры, выбранных материалов и темпов работы ремонтной бригады. При этом важно понимать, что, занимаясь ремонтом самостоятельно, человек несет все строительные риски, связанные со сроком, качеством и стоимостью работ».

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