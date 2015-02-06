В Якутии выявлен незаконный рост цен на молоко

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки возбудило в отношении местного производителя молока сразу 2 дела, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба ФАС России, поводом для проведения проверки стал факт повышения товаропроизводителем цены на молоко более чем на 5%, отмечает заместитель руководителя – начальник отдела антимонопольного контроля Якутского УФАС Ольга Ярыгина.

Первое дело возбуждено по закону о защите конкуренции по признакам установления монопольно высокой цены на ультрапастеризованное молоко 2,5%. Второе – административное дело, за нарушение положений закона о торговле. Сумма вознаграждения, включенная в цену договора поставки продовольственных товаров, превышала 10 процентный порог, установленный законом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.