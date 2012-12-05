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Грузовики IVECO Stralis - высокий уровень надежности и функциональности
В настоящее время, когда торговые связи подавляющего числа европейских государств укрепляются и развиваются, услуги международных грузоперевозок автомобильным транспортом становятся всё более популярными. Автомобильный транспорт обладает рядом несомненных преимуществ, при этом, относительно недорог. Основным видом автомобильного транспорта, которым осуществляется наибольший объем перевозок, являются седельные тягачи. Главным преимуществом седельных тягачей является то, что их универсальность позволяет составить вместительный автопоезд не только в виде традиционной тентованной фуры, но и используя изотермические фургоны, цистерны и другие виды прицепов.
На рынке магистральных тягачей, как, впрочем, и среди других классов автомобилей, царит жесткая конкуренция. Здесь также существуют свои премиум марки, популярные и не очень модели грузовиков. Одной из наиболее оптимальных моделей, предназначенной для использования на протяженных маршрутах, можно назвать IVECO Stralis Stralis. Этот автомобиль представляет собой современный магистральный тягач, имеющий большую грузоподъемность. Сочетание высоких технических характеристик, экономичности, высокого уровня безопасности и комфорта, выгодно отличает этот автомобиль от большинства аналогов.
IVECO Stralis обладает четырьмя базовыми моделями, среди которых тягач Stralis AD, рассчитанный на пригородные перевозки и внутригородское использование. Тягач Stralis AT – позволяющий совершать междугородные и международные перевозки на расстояния средней дальности. Наконец, тяжелый тягач Stralis AS, предусмотренный для междугородных и международных перевозок, оборудованный двумя комфортабельными спальными местами. Эксклюзивным вариантом является версия Stralis ES, которая гарантирует максимальный комфорт для владельцев. Кабину грузовиков Stralis можно назвать произведением автомобильного искусства. Талант дизайнеров из Италии в полной мере проявился при конструировании и оформлении кабины.
Тягачи IVECO Stralis оснащаются шестицилиндровыми рядными моторами серии Cursor с турбонагнетателем, рабочим объемом от 8 до 13 литров и максимальной мощностью от 245 до 540 лошадиных сил. Двигатели довольно эластичны. По желанию покупателя, автомобили могут комплектоваться механической, полуавтоматической или автоматической коробкой передач. Флагманская версия с мотором Cursor 13, мощностью в 540 лошадиных сил, серийно комплектуется передовой коробкой EuroTronic Full Automated. Эта коробка оснащена системой логического управления, способной подстраиваться под стиль вождения, учитывая усилие на педали.
В сравнении с традиционными коробками, EuroTronic Full Automated обеспечивает водителю ряд преимуществ: высочайший уровень комфорта, снижение расхода топлива, меньший износ системы сцепления, а также низкий уровень шума. Седельные тягачи серии Stralis обладают металлическими конструкциями, выполненными из высококачественной стали, тем самым, гарантируя долгосрочную эксплуатацию автомобиля в самых сложных условиях отечественных реалий. А применяемая система электрики Multiplex, значительно повышает надежность работы всего электрооборудования автомобиля, сокращая при этом затраты на техническое обслуживание грузовика.
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