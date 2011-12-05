Новый год обогатит ретейлеров

Ретейлеры ожидают резкого скачка продаж в канун нового года: потребители вкладывают деньги в товар из–за слухов о новом кризисе, да и рождественские скидки подольют масла в огонь.

Представители ретейла отмечают, что, несмотря на опасения прихода новой волны экономического кризиса, потребительская активность населения уверенно растет. В канун нового года, по некоторым прогнозам, заработок продавцов увеличится в разы. Это произойдет не только из–за желания избавиться от наличных денег, но и из–за соблазна воспользоваться рождественскими скидками. В этом году большинство торговых сетей и торгово–развлекательных центров начнут проводить новогодние акции в декабре. Баловать покупателя ранними предновогодними скидками, как это было в кризисные годы, ретейл не собирается, т.к. сейчас спрос стабилен.

«Мировая тенденция смещает начало предновогоднего покупательского ажиотажа с каждым годом. Некоторые европейские торговые компании начинают продавать новогодние товары уже с июля», – говорит Олег ЖДАНОВ, управляющий директор филиала компании «Евросеть».

По мнению экспертов, долгие периоды распродаж связаны с нестабильной экономической ситуацией в этих странах и желанием торговцев увеличить продажи с помощью скидок.

«В «Евросети» пик новогодних продаж традиционно начинается 26 декабря и заканчивается к Рождеству, – продолжает Олег Жданов. – В этот период все силы сотрудников компании брошены на помощь рознице. Мы делаем акцент на hi–tech новинках. Новогодние продажи «Евросети» в 2011году по сравнению с кризисными показателями не только выросли, но и вышли на докризисный уровень. Несмотря на разговоры о кризисе, покупательская активность только увеличивается».

С таким мнением согласен и Алексей ИШУТИН, коммерческий директор Peugeot – Citroen ГК «Юг–Авто». Он уверен, что продажи Peugeot в компании выросли не только из–за выгодных условий покупки, но из–за того, что клиенты стали выводить средства из депозитов и вкладывать их в недвижимость и машины. «Так люди страхуются от возможного кризиса», – говорит Алексей Ишутин. По его словам, в декабре спрос на машины увеличивается от 10% до 35% по сравнению с предыдущими месяцами.

Деньги на себя

«Наши ожидания по поводу новогодних акций самые позитивные. Думаю, в этом году в праздничный и предпраздничный период ретейл меньше денег явно не заработает. А, может, даже больше. Ведь слухи о кризисе влияют на покупательский спрос – люди начинают наслаждаться моментом и тратить деньги на себя любимых, пока толщина кошелька им это еще позволяет», – делится мнением Татьяна ШАХУНОВА, PR–директор магазина бижутерии KRISTI в «СБС Мегамолл». По ее словам, ретейл в торговых центрах имеет сезонность, и если летом – спад, то осенне–зимний период, наоборот, самый прибыльный. «В нашем секторе на новогодние праздники обычно приходится от 20% до 30% годовых продаж. В этом году ожидаем цифры примерно в этом же диапазоне», – добавляет Татьяна Шахунова.

Виктор СТЕПАНЯН, владелец сети магазинов обуви «София», говорит, что покупатели привыкли к новогодним скидкам и ждут их, так что без них не обойтись. «В этом году мы устроим распродажу за несколько дней до Нового года и в течение всего февраля. Это несезонное время, тогда–то мы и реализуем оставшийся товар по себестоимости. Продажи могут подскочить до 100%. Сейчас покупательская активность лучше, чем в прошлом году», – сказал он.

Акции ждут погоды

Совсем не жалуются на спрос в канун Нового года и интернет–магазины. «Снижать стоимость продукции в рождественские праздники мы не будем, т.к.у нас и так очень низкие цены и хорошие продажи, – говорит администратор интернет–магазина Super Puper (велосипеды, санки). – Мы запустим акцию, стимулирующую продажи санок тогда, когда в городе выпадет снег. Ее смысл – в бесплатной доставке санок, думаем, это будет интересно многим семьям, не желающим ездить в магазин по пробкам».

Избежать очереди

Некоторые представители продуктового ретейла считают, что если начинать распродажи продуктов раньше, то это выгодно будет не только им, но и производителям и покупателям, т.к. магазинам будет легче контролировать наличие товара и так можно избежать огромных очередей в канун праздников.

«Сроки акций каждый год разные, – говорит Владимир РУСАНОВ, начальник отдела региональных проектов по связям с общественностью X5 Retail Group. – Но в целом все акции начинаются осенью – с октября–ноября. Какие–то – с декабря. Этот год не станет исключением».

Кризисный спрос, а вместе с ним и продажи товаров начнут падать после президентских выборов, считают эксперты.

«До марта вряд ли ухудшится экономическая обстановка в стране, власти не позволят рынку обвалиться», – заключает Алексей Ишутин.

«Деловая газета».