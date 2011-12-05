Пряники и торты подорожали

На российском рынке мучных кондитерских изделий очередной рост цен. По данным маркетингового исследования «Рынок мучных кондитерских изделий-2011», подготовленного компанией Intesco Research Group, изменившийся спрос на мучную кондитерскую продукцию обеспечил новый рост цен.

В 2011 году по сравнению с предыдущим годом розничные цены продолжали медленно увеличиваться. В сентябре средняя розничная цена на печенье возросла до 90,7 рублей за кг, на пряники она поднялась до 80,1 рублей/кг, на кексы и рулеты составила 158,0 рублей/кг и на торты она достигла 276,3 рублей/кг.