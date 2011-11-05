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Тарифы ЖКХ в два раза обогнали инфляцию
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России за январь-октябрь выросли по отношению к декабрю 2010 года в среднем на 11,3 процента. Для сравнения, инфляция за первые десять месяцев составила 5,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В октябре рост тарифов составил 0,1 процента. Больше всего за январь-октябрь выросли цены на холодное водоснабжение и водоотведение (+15,1 процента), вывоз мусора (+13,5 процента), газоснабжение (+13,5 процента) и горячее водоснабжение (+12,8 процента).
Согласно решению Федеральной службы по тарифам, в текущем году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России не должен превысить 15 процентов. При этом чиновники заявляли, что рост может быть еще меньше - в районе 13 процентов. По итогам 2010 года рост тарифов составил 15 процентов.
В июле этого года вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что по предварительным прогнозам в следующем году предельный рост тарифов на услуги ЖКХ в российских регионах составит около 11 процентов. Министерство регионального развития предлагало ограничить рост тарифов в 2012 году 10-ю процентами, пишет Lenta.ru.
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