Тарифы ЖКХ в два раза обогнали инфляцию

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России за январь-октябрь выросли по отношению к декабрю 2010 года в среднем на 11,3 процента. Для сравнения, инфляция за первые десять месяцев составила 5,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В октябре рост тарифов составил 0,1 процента. Больше всего за январь-октябрь выросли цены на холодное водоснабжение и водоотведение (+15,1 процента), вывоз мусора (+13,5 процента), газоснабжение (+13,5 процента) и горячее водоснабжение (+12,8 процента).

Согласно решению Федеральной службы по тарифам, в текущем году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России не должен превысить 15 процентов. При этом чиновники заявляли, что рост может быть еще меньше - в районе 13 процентов. По итогам 2010 года рост тарифов составил 15 процентов.

В июле этого года вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что по предварительным прогнозам в следующем году предельный рост тарифов на услуги ЖКХ в российских регионах составит около 11 процентов. Министерство регионального развития предлагало ограничить рост тарифов в 2012 году 10-ю процентами, пишет Lenta.ru.