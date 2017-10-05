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Что будет с ценами на топливо до конца года
Минфин направил в правительство проект бюджета, который предусматривает повышение акциза на бензин
Рост мелкооптовой стоимости высокооктанового бензина и летнего дизтоплива продолжился с 12 по 18 сентября на топливном рынке РФ, пишет деловая газета «Золотой Рог». При этом цены на бензин и дизельное топливо на российских заправках снова замерли на месте после небольшого скачка в середине сентября, свидетельствуют данные ЦДУ.
По данным консалтинговой компании «ОМТ-Консалт», стоимость тонны бензина марки «Премиум-95» подорожала на 161 рубль (0,34%), «Регуляр-92» - на 77 рублей (0,17%), дизтоплива - на 412 рублей (1,03%). В то же время межсезонное дизтопливо подешевело на 3,5 тыс. рублей (8,24%), а ДТ зимнее (классов 1, 2) - на 1 039 рублей (2,41%).
В середине сентября мелкооптовая стоимость «Премиум-95» преимущественно росла, в том числе на рынках Сибири и Дальнего Востока. Тренд на повышение в этом сегменте сохраняется в большинстве регионов РФ на фоне того, что биржевые котировки продукта с середины августа тяготеют к росту. Согласно прогнозам, в мелкооптовом секторе рост стоимости «Премиум-95» продолжится на большей части территории РФ. В то же время с началом сентября цена продукта на бирже в европейской части страны начинает стабилизироваться.
«Регуляр-92» на региональных рынках в основном дорожал как в европейской части России, так и в большей части областей УФО, СФО и ДФО. В ближайшей перспективе возможен умеренный рост цен продукта в связи с продолжением осенних профилактических работ на части НПЗ страны, однако к концу месяца понижательные корректировки возобладают.
В сегменте дизтоплива за указанный период средняя крупнооптовая цена продукта в основном росла. В ближайшее время изменений в мелкооптовом секторе не предвидится. Фактором для роста цен на солярку можно считать активную фазу сельхозработ.
Эксперты отмечают, что спрос на морозостойкие сорта дизтоплива пока невысокий, но интерес к его закупке на отдельных локальных рынках сохраняется, и с началом сентября цена показывает рост. В целом ситуация в этом сегменте будет стабильной, и вплоть до ноября активного удорожания не произойдет.
Что касается перспективы, то глава Минфина Антон СИЛУАНОВ заверил, что рост цен на бензин в 2018 году после повышения акцизов на топливо будет проходить в пределах инфляции. Прогноз по инфляции на 2018 год равняется таргету ЦБ в 4%.
Минфин уже направил в правительство проект бюджета, который предусматривает повышение акциза на бензин в два этапа - по 50 копеек за 1 л с 1 января и с 1 июля.
«Мы рассматривали последствия для увеличения цен на нефтепродукты в результате увеличения акцизов. Мы предлагаем увеличивать акцизы постепенно - с 1 января и 1 июля по 50 копеек. Это не будет существенно влиять на цены на бензин. С другой стороны, акцизы не являются основной составляющей цены. В первую очередь, это нефть, во вторую - производство и спрос со стороны потребителей. Рост цен на бензин будет соответствовать в целом нашим инфляционным ожиданиям», - пояснил Силуанов.
В 2017 году бензин с начала года к 18 сентября подорожал на 5,1%, что в три раза выше инфляции за тот же период (инфляция с начала года к 18 сентября составила 1,7%). ФАС при этом на считает, что некорректно сравнивать динамику цен на бензин с инфляцией за один только год.
«Сейчас по накопленным итогам мы (темпы роста цен на бензин – «Золотой Рог») от инфляции отстаем, если взять за несколько лет предыдущих. Если говорить про накопленную инфляцию, то в более долгосрочном лаге мы отстаем от темпов инфляции, поэтому брать один год не совсем корректно», - заявил замглавы ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН.
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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