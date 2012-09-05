Крылья Якутии восстанавливают для дальневосточников закрытые маршруты

Основанное 30 июля 2002 года, открытое акционерное общество «Авиакомпания «Якутия» сегодня является основной магистральной авиакомпанией Республики Саха (Якутия).

Аэропортами базирования компании являются авиатранспортные узлы в Якутске, Москве (Внуково) и Краснодаре. Представительства «Якутии» расположены более чем в 30 городах России и зарубежья.

Воздушные перевозки из столицы республики осуществляются через аэропорт Якутск, откуда авиакомпания выполняет регулярные полеты во все районы Республики Саха, многие города Российской Федерации, международные регулярные и чартерные рейсы.

Особое место в структуре перевозок занимают региональные маршруты. Авиация, являясь одним из важнейших стимулирующих факторов межрегионального диалога, способствует развитию экономических и торговых отношений между субъектами Российской Федерации. Кроме того, сегодня многие отдаленные населенные пункты имеют только автомобильное сообщение с районными центрами, при этом транспортная доступность зависит от фактора сезонности. По этой причине существует социальная потребность в открытии новых региональных направлений полетов.

При открытии новых рейсов авиакомпания «Якутия» обращает внимание в первую очередь на социальный запрос. Восстановление маршрутов, ранее закрытых по различным причинам, делает транспортную логистику более удобной для пассажиров. Жители Дальнего Востока и Восточной Сибири могут путешествовать в смежные регионы без необходимости делать пересадку в центральной части России.

Авиакомпания «Якутия» способствует повышению доступности авиатранспорта для различных категорий граждан и участвует в федеральной программе субсидированных перевозок молодежи до 23 лет и пенсионеров старше 60 лет из Дальневосточного федерального округа в европейскую часть России с 2009 года. С каждым годом показатели пассажирских перевозок, выполненных по данной программе, неизменно растут, что способствует увеличению региональных потоков. В 2010 году авиакомпанией перевезено 48 184 льготных пассажира, в 2011 г. субсидированными тарифами воспользовались 58 994 человека.

Ежегодно увеличивается количество направлений полетов: в 2009 году в рамках программы авиакомпания выполняла рейсы по 7 направлениям, в 2012 г. их количество увеличилось до 12. Список субсидированных маршрутов пополнился новыми направлениями Тикси - Москва и Певек - Москва.

Дважды в год авиакомпания обновляет расписание полетов, при этом учитывается сезонный спрос на определенные рейсы. В летнем расписании полетов 2012 года введены традиционные маршруты: Якутск - Красноярск - Анапа, Якутск - Омск - Анапа, Краснодар - Красноярск - Петропавловск-Камчатский, Краснодар - Иркутск - Петропавловск-Камчатский, Краснодар - Омск - Хабаровск. Также возобновились рейсы по направлениям Москва - Омск, Магадан - Санкт-Петербург. Перелет по маршруту Якутск - Санкт-Петербург стал прямым, без посадки в промежуточном аэропорту.

Новинками летнего расписания стали направления: Якутск - Петропавловск-Камчатский (прямой рейс), Москва - Тикси, Хабаровск - Шахтерск, Петропавловск-Камчатский - Анкоридж (США), Краснодар - Бишкек, Москва - Махачкала, Москва - Комсомольск-на-Амуре, Москва - Новокузнецк.

Жители Якутска и Петропавловска-Камчатского теперь могут отправиться в путешествие через Берингов пролив в крупнейший город самого северного штата США - Анкоридж. Основная цель открытия данного маршрута - развитие туризма. Кроме того, восстановление исторического маршрута будет способствовать созданию дополнительных связей между российским Дальним Востоком и Аляской.

Рейс Москва - Тикси включен в программу субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока в европейскую часть России. Благодаря открытию нового направления жители Северной Якутии смогут улететь в Москву прямым рейсом без необходимости дополнительного перелета в Якутск.

Постоянно расширяется география полетов авиакомпании «Якутия» из Москвы. В этом году список городов, связанных авиасообщением с международным аэропортом Внуково, пополнился четырьмя пунктами: Минеральные Воды, Махачкала, Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк.

Чартерная программа полетов в европейские города в июле-августе текущего года предусматривает рейсы в Испанию (Барселона, Пальма-де-Майорка) из Внуково. С апреля по октябрь из Краснодара и Ростова-на-Дону осуществляются чартерные вылеты в итальянский город Римини.

Новое предложение при вылетах из международного аэропорта Иркутск - чартерные полеты в Японию, город Нарита.

Желающим провести отпуск в Китае предоставлена возможность выбрать одно из трех направлений. Чартерные рейсы в популярный среди туристов город Шанхайгуань в июле-августе этого года выполняются из трех городов: Якутска, Хабаровска и Благовещенска. Кроме того, вновь вводится рейс Якутск - Далянь. Нововведение летней чартерной программы 2012 года - полеты из Хабаровска в курортный город Вэйхай, расположенный в провинции Шаньдун КНР, на побережье Желтого моря. Рейсы выполняются в период с 7 июля до 1 сентября по субботним дням.

Наряду с расширением маршрутной сети авиакомпания «Якутия» из года год увеличивает производственные показатели. Главным показателем результатов деятельности авиакомпании в 2011 году стало количество перевезенных пассажиров - авиакомпания впервые перешагнула миллионный рубеж. 21 декабря в аэропорту Якутска был зарегистрирован миллионный пассажир авиакомпании «Якутия» по итогам перевозок за 2011 год. Всего за год по всем направлениям были перевезены 1 018 999 человек, что на 12,8% больше показателя 2010 года - 903 283 человека.

С первых дней деятельности «Якутия» является социально ориентированной компанией. Замена устаревших самолетов и переход к эксплуатации современных, соответствующих нормам ИКАО воздушных судов «нового поколения», с целью не только повысить качество обслуживания пассажиров, но и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, говорит о социально ответственной позиции «Якутии».

Деятельность компании по этому направлению также охватывает поддержку таких сфер, как образование, культура, спорт, помощь детям, талантливой молодежи, пенсионерам. «Якутия» официальный перевозчик большинства крупных мероприятий, проходящих на территории республики, в том числе V Международных спортивных игр «Дети Азии», прошедших в июле в Якутске.

Досье «ДК»

В воздушном парке авиакомпании «Якутия» более трех десятков самолетов различного типа, среди которых: Боинг 757-200, грузовая модификация Боинг 757-200 Freighter, Боинг 737-700, Боинг 737-800, Ту-154М, Ан-140, Ан-24, Ан-26.

Юрий РОГОВ, «Дальневосточный капитал».