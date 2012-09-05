Магистральный сетевой комплекс Дальнего Востока - гарантия энергетической безопасности региона

ОАО «ФСК ЕЭС» как оператор по управлению Единой национальной электрической сетью было создано для эксплуатации и развития элетросетей страны в июне 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в большинстве регионов Российской Федерации, в том числе и на Дальнем Востоке, представляя собой один из элементов гарантии целостности и энергетической безопасности государства.

Именно с 2002 года МЭС Востока является филиалом ОАО «ФСК ЕЭС». К тому времени история магистрального сетевого комплекса Востока России насчитывала уже восемь лет. В эксплуатации филиала тогда находилось четыре подстанции 500 кВ общей трансформаторной мощностью 3700 МВА и более 2000 км линий электропередачи 500 кВ. Одной из основных задач, которые стояли в то время перед МЭС Востока, было обеспечение условий для перетока электроэнергии от энергоисточников Амурской области - Бурейской и Зейской ГЭС - потребителям Приморского края для снятия дефицита мощности на юге Приморья.

Работы проводились поэтапно. Так, в 2003 году был сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс воздушной линии 500 кВ Хабаровская - Приморская ГРЭС до подстанции 220 кВ Хехцир. В его составе самый сложный объект - высоковольтный переход 500 кВ через Амур и Амурскую протоку общей протяженностью 6,7 км с максимальной высотой опор 191 м. И на сегодняшний день по своим характеристикам переход остается уникальным сооружением, являясь своеобразной визитной карточной МЭС Востока.

В 2004 году был введен в строй второй пусковой комплекс - участок линии электропередачи от подстанции 220 кВ Хехцир до Приморской ГРЭС, и линия электропередачи Хабаровская - Приморская ГРЭС была поставлена под рабочее напряжение 500 кВ. В тот же год введены в эксплуатацию заходы на Бурейскую ГЭС линии электропередачи 500 кВ Амурская - Хабаровская, и обеспечена выдача мощности третьего блока гидроэлектростанции в объединенную энергосистему (ОЭС) Востока. А на следующий год с постановкой под напряжение второй цепи ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская в ОЭС Дальнего Востока была добавлена мощность и четвертого гидроагрегата Бурейской ГЭС.

Годом позже в Приморском крае сдана в эксплуатацию подстанция 500 кВ Чугуевка, и переведена на рабочее напряжение 500 кВ линия электропередачи Приморская ГРЭС - Чугуевка, работавшая ранее на напряжении 220 кВ. В 2006 году под Хабаровском была введена в работу подстанция 500 кВ Хехцир, которая является составной частью высоковольтной линии 500 кВ Хабаровская - Приморская ГРЭС. А через три года поставлена под напряжение новая линия электропередачи 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир. В результате этого комплекса мероприятий чуть более чем в два раза была увеличена пропускная способность электрических сетей из Амурской области и Хабаровского края в Приморскую энергосистему.

Всего в 2002-2006 годах МЭС Востока построено свыше 1150 км линий электропередачи, введено в эксплуатацию 1294 МВА трансформаторной мощности. Тогда это был огромный объем работ, в результате выполнения которого заложен базис для будущих мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Дальнего Востока и энергетической безопасности региона. И уже в 2009 году вновь в Приморье введены в эксплуатацию подстанция 500 кВ Владивосток и линия электропередачи Дальневосточная - Владивосток, в 2011 г. - новые магистральные сетевые объекты 220 кВ для повышения надежности электроснабжения Владивостока и создания условий для проведения саммита АТЭС - 2012. Вместо одной подстанции класса напряжения 220 кВ в столице Приморья введены в работу еще три - Зеленый угол, Патрокл и Русская, построены десятки километров линий электропередачи 220 кВ, как в воздушном, так и в кабельном исполнении. Благодаря созданию во Владивостоке энергетического кольца 220 кВ разгружена сеть 110 кВ, обеспечен уже совсем другой - более высокий уровень надежности электроснабжения потребителей краевого центра, он увеличился в разы.

В последние годы экономика всего Дальнего Востока получила новый импульс. В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты - это прокладка нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), освоение Эльгинского угольного месторождения, на юге Приморья планируется строительство завода по производству полимеров ОАО «Восточная нефтехимическая компания», предприятий судостроения и судоремонта. Их успешное развитие зависит от своевременного и достаточного обеспечения электроэнергией, т. е. непосредственно от деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока и совершенствования магистрального сетевого комплекса региона.

В этом году завершается строительство подстанции 500 кВ Лозовая, и замыкается энергетическое кольцо 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная - Владивосток - Лозовая - Чугуевка - Приморская ГРЭС. В результате значительно повысится надежность электроснабжения существующих потребителей Приморского края, в том числе нефтеналивного терминала в бухте Козьмино, и будут созданы условия для электроснабжения новых энергоемких проектов, таких как завод по производству полимеров ОАО «Восточная нефтехимическая компания».

География развития сетевого хозяйства - весь Дальневосточный регион. В 2011 году в Амурской области поставлена под напряжение линия электропередачи 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Кроме того, в этом году будет построена линия электропередачи 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи. Тем самым будет обеспечена выдача располагаемой мощности Зейской ГЭС, повышена надежность электроснабжения потребителей, в частности, объектов ОАО «Российские железные дороги», а также увеличена пропускная способность сетей в западном направлении.

В Хабаровском крае начато строительство второй линии электропередачи 220 кВ Комсомольская - Ванино с заходами на подстанцию 220 кВ Селихино. В комплексе со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани будет обеспечена потребность в электроэнергии стремительно развивающегося транспортно-промышленного комплекса Ванинско-Советско-Гаванского узла.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) МЭС Востока ведут строительство энергомоста 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с новыми подстанциями 220 кВ Томмот и Майя. При этом на подстанцию 220 кВ Майя будут заведены действующие линии электропередачи 110 кВ, что позволит соединить изолированный центральный энергорайон Якутии с объединенной энергосистемой Востока. В сентябре 2010 года в рамках данного проекта была поставлена под напряжение вторая линия электропередачи 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах протяженностью 276,15 км. Кроме того, реализация проектов внешнего электроснабжения объектов ВСТО в Республике Саха (Якутия) объединит ее изолированные Западный и Южный энергорайоны с ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Это позволит отказаться от дорогостоящих автономных источников питания, создаст условия для присоединения новых потребителей.

Развитие магистрального сетевого комплекса Дальнего Востока, своевременная реконструкция действующих энергообъектов, реализация ряда пилотных проектов, в основе которых внедрение решений, инновационных для российской энергетики, - все это направлено на обеспечение энергетической безопасности региона и надежное электроснабжение потребителей Дальнего Востока.

Досье «ДК»

В настоящее время в эксплуатационном обслуживании филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока находятся 80 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью 15 215 МВА и более 13,4 тыс. км линий электропередачи 220-500 кВ, расположенных на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия).

«Дальневосточный капитал».