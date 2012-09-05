«Альянс» заправляет хорошим настроением

Красивая, удобная, современная, дружелюбная - так говорят клиенты о новых заправках компании «Альянс». Здесь встречают с улыбкой. Здесь всегда предложат качественное топливо, сопутствующие товары и дополнительные услуги. Сюда хочется возвращаться снова и снова.

Над новым обликом автозаправок сети «Альянс» поработали английские дизайнеры Minale Tattersfield - это известное брендинговое агентство, с которым сотрудничают ведущие нефтяные компании в разных странах мира, рассказывает Рамиль ХАБИБУЛЛИН, директор Департамента розничной реализации НК «Альянс».

«Дэвид ДЭВИС, партнер Minale, предложил нам, сохранив три составляющих фирменного стиля «Альянса» - логотип, основной бирюзовый цвет и имя, добавить также дополнительные цвета и новый элемент - ленту. Лента - это динамика, легкость, непрерывность движения. Дополнительные цвета призваны сделать АЗС более нарядной, комфортной, визуально выделяя зону топливной торговли и зону торговли сопутствующими товарами, - отмечает Рамиль Хабибуллин. - Дизайн Minale был воплощен нашими белорусскими партнерами и друзьями, компанией VDS. Директор компании Александр АРТЮХОВИЧ и вся команда VDS - увлеченные творческие люди, которые в каждом случае способны предложить оптимальные конструктивные и экономические решения. В общем, работа по обновлению стиля наших АЗС была нам с самого начала в радость, и надеюсь, что этот дружеский настрой, ощущение динамики и оптимизм мы сможем передать всем, кто заправляется на «Альянсе».

В самом деле, обновлённый облик АЗС пришёлся по душе и клиентам, и работникам компании «Альянс». АЗС № 7 возле нового терминала аэропорта Владивосток открылась после масштабного ремонта в начале июля.

«Я здесь третий раз и очень доволен, - говорит Сергей Петрович, автомобилист со стажем. - Девушки-операторы работают с душой, обслуживают быстро, если возникают вопросы, решают их оперативно. В жару предлагают прохладительные напитки, хмурым утром - горячий кофе, а для дочки покупаю здесь хрустящие трубочки. Хорошая заправка, современная и красивая».

«Заправка действительно радует глаз и привлекает к себе внимание: яркая, радужная и такая притягательная, - констатирует Наталья ШЕВЧЕНКО, оператор АЗС. - Помещение светлое, просторное, оборудовано кондиционером. Одним словом, работать стало комфортнее и приятнее».

«Автозаправочная станция большая, удобная, колонок много, автомобилям есть где развернуться, - добавляет Максим ФИЛИППОВ, специалист технического надзора департамента строительства ОАО «Приморнефтепродукт». - В перспективе все заправки нашей сети будут модернизированы и оформлены в новом стиле».

«Отличная заправка! - улыбается Дмитрий Алексеевич, постоянный клиент. - Хорошее месторасположение, бензин качественный, никогда меня не подводил, я заправлялся здесь и раньше, до ремонта, а теперь стало просто классно!»

Устами клиента глаголет истина: компания «Альянс» действительно уделяет большое внимание вопросам качества продукции. Нефтебазы, нефтехранилища и АЗС полностью соответствуют международным и российским стандартам хранения нефтепродуктов, а современная лаборатория отслеживает качество нефтепродуктов на всех этапах производства.

«Альянс» на рынке уже второй десяток лет. Стараемся держать планку, - комментирует Рамиль Хабибуллин. - Сегодня мы предлагаем потребителям в Приморье, Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области, Бурятии новые виды топлива и дополнительные услуги и, конечно, строго контролируем качество по всей цепочке от завода до «пистолета».

Помимо традиционных нефтепродуктов на заправках сети «Альянс» представлены инновационные бензины «Премиум Евро - 95/4» и «Супер Евро - 98/4» под торговой маркой GreenEco, а в конце прошлого года компания вывела на рынок и новое дизельное топливо GreenEco с улучшенными характеристиками.

Главные достоинства этой продукции - экологичность и экономичность. Понимая, что основным источником загрязнения атмосферы становятся отработанные газы, создатели GreenEco до минимума сократили вред, причиняемый окружающей среде и здоровью человека. Инновационные бензины полностью отвечают требованиям технического регламента, соответствуют третьему экологическому классу и не имеют металлосодержащих присадок, свинца, который обладает высокой токсичностью.

Новые виды продукции снижают расход топлива и восстанавливают заявленную производителем мощность двигателя. Специальная моющая присадка HITEC 6470, которая входит в состав нефтепродукта, защищает детали двигателя от коррозии и увеличивает срок его службы.

Если же говорить о дополнительных услугах, первые магазины на заправках сети «Альянс» в Приморье открылись ещё в 2005 году. Четыре года назад появились «островки самообслуживания» с автомобильными пылесосами, с подачей воздуха (для подкачки шин) и воды (для доливки в бачок стеклоомывателя), а также высокоскоростные колонки для дизельных автомобилей, пункты замены масла, автомойки. Сегодня целый ряд АЗС оснащён кофе-машинами, банкоматами, терминалами для оплаты услуг связи, коммунальных услуг и штрафов ГИБДД. В перспективе спектр дополнительных услуг для автомобилистов будет только расширяться - за прошедшие несколько лет клиенты уже оценили новые возможности, которые открывают перед ними автозаправочные станции сети «Альянс».

«Мы ценим потребителей, которые выбрали «Альянс», - подчёркивает Рамиль Хабибуллин. - Это выражается в предлагаемой нами программе «Всегда по пути» и в нашем стремлении сделать заправки такими, чтобы человеку было приятно заезжать сюда снова и снова».

«Всегда по пути» - это накопительная программа, которая действует на автозаправочных станциях сети «Альянс» с 2008 года. За каждый литр топлива, залитого в бак автомобиля, клиент получает призовые баллы, которые накапливаются на пластиковой карточке (бензины и дизельное топливо под маркой GreenEco - 1 балл, бензины 92, 80, ДТ - 0,9 баллов). Таким образом, клиент может собирать баллы на призы, среди которых автомобильные масла, компрессор, ремонтный набор автолюбителя, автомобильный пылесос, а также полотенца, пледы, солнцезащитные очки, мангал, набор для пикника, мобильный телефон, фотоаппарат, телевизор… Призовая линейка обновляется ежегодно.

Но и это ещё не всё. Постоянные клиенты «Альянса» могут получать скидки от 3 до 50% у партнеров Автоклуба «Всегда по пути» - для этого нужно всего лишь предъявить пластиковую карту накопительной программы. В июне список партнеров Автоклуба был значительно расширен: сюда вошли новые дилерские центры, автосервисы, магазины развивающих игрушек, одежды и японской косметики, салоны красоты, кинотеатры и фитнес-клубы, а также компании, сдающие в аренду катера и яхты. Полный список призов и партнеров Автоклуба можно найти на сайте vsegdapoputi.ru и на заправках сети «Альянс».

«Мы хотим, чтобы автозаправочные станции «Альянса» были действительно комфортными, функциональными и красивыми, - говорит Рамиль Хабибуллин, - чтобы автомобилист заправлялся здесь всем, что ему нужно, - качественным топливом, сопутствующими товарами и ещё - хорошим настроением».

Елена ВОЛКОВА, «Дальневосточный капитал».