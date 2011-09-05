Спрос на загородное жилье растет

С 2007 года рост стоимость квадратного метра в таунхаусе опережает стоимость метра в коттедже более чем на 5% в год. На протяжении четырех лет таунхаусы демонстрируют устойчивый рост цен, причем во время кризиса этот сегмент просел меньше остальных, пишет портал miel.ru.

Таунхаусы - наиболее интенсивно развивающийся сейчас формат, объединяющий плюсы загородного и столичного жилья. Одно из достоинств таунхаусов - это адекватная цена. «Известно, что только 40% стоимости домовладения в коттеджных поселках составляет стоимость самого дома. За счет того, что земельный участок при таунхаусе невелик (средняя площадь составляет 3 сотки), стоимость домовладения заметно ниже, чем в коттеджном поселке», - замечает Владимир ЯХОНТОВ, управляющий партнер «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость».

Таунхаус дешевле, чем квартира или загородный дом, и при этом объединяет плюсы обоих этих видов недвижимости. По данным аналитиков «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость», площадь таунхауса в среднем составляет около 215 м2, загородного дома - 270 м2, средняя площадь двухкомнатной квартиры в новостройке - около 75 м2. «Быстрый рост стоимости таунхаусов позволяет говорить о некоторой инвестиционной недооцененности этих объектов и сделать вывод, что вложение в таунхаусы окупится быстрее, чем вложение в квартиру, например», - подчеркивает Владимир Яхонтов.

Также важно, как обслуживаются поселки: в подавляющем большинстве таунхаусов сервисом занимается эксплуатирующая организация, что роднит данный формат с обслуживанием многоквартирных городских домов бизнес-класса. При этом набор услуг, предлагаемый владельцам таунхаусов даже экономкласса, достаточно впечатляющий и сравним с услугами для квартир бизнес-класса.

По данным «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость», под общественные территории в поселках таунхаусов отдано 42% земли. За счет такой значительной общей территории в комплексах таунхаусов хорошо представлены инфраструктурные объекты. Учитывая, что жильцы поселков - люди одного класса и уровня достатка, они имеют возможность свободно общаться как в личном, так и в деловом ключе.