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Очередь на регистрацию недвижимости будет двигаться в шесть раз быстрее

05 Августа 2012, 01:27 | Дальний Восток

4 августа, ZRPRESS. На регистрацию собственности будет уходить всего семь дней, а не более сорока, как сегодня. Такие фантастические перемены бизнесу обещает новая "дорожная карта", над которой работает Агентство стратегических инициатив.

Она будет готова к сентябрю этого года. И благодаря ей, может быть аннулирована новая поправка в Гражданский кодекс, по которой все сделки с недвижимостью обязаны удостоверять нотариусы. Это является серьезным барьером, рассказал "РГ" руководитель рабочей группы проекта "Оптимизация процедур регистрации собственности" Агентства стратегических инициатив Олег Скуфинский.

"Количество процедур уже к 2015 году планируется снизить до одной (сейчас их 5), срок регистрации - до семи дней (сейчас в среднем 43). Затраты заявителя планируем зафиксировать в размере госпошлины - 2 тысячи рублей для физлиц и 15 тысяч для юрлиц", - пояснил собеседник "РГ". Благодаря реализации дорожной карты время ожидания в очереди к 2018 году сократится до 10 минут (сейчас около часа), а доля регистрационных действий, которые можно будет совершить в электронном виде, увеличится до 70 процентов с нынешних 10 процентов.

Помимо работы над новыми картами АСИ серьезно "перекраивает" дорожную карту "Упрощение процедур получения разрешения на строительство". "Итоговый вариант строительной карты, по мнению бизнеса, после всех согласований с чиновниками потерял значительную долю своего первоначального смысла", - рассказал "РГ" директор по развитию партнерской сети АСИ Александр Пироженко. Однако он считает, что шансы достичь компромисса (а на доработку отведено 2 недели) есть.

"Очень многие меры, предлагаемые бизнесом, руководители ведомств поддерживают", - говорит Пироженко. Вместе с тем он признал, что по вопросам, где идет столкновение интересов, находить общий язык сложнее. Тем не менее в АСИ надеются, что в дорожную карту вернутся некоторые положения, и она станет ближе к тому варианту, который был разработан предпринимателями на рабочей группе.

Добавлять нового не стоит, считает вице-президент "Деловой России" Александр Осипов. Вполне возможно, полагает эксперт, что доработка карты потребовалась из-за того, что "была идея - если органы власти "тормозят" согласование той или иной бумаги, то строить все-таки можно начинать, с соблюдением всех правил и норм, конечно. А бумаги - потом". Именно этот посыл, предполагает Осипов, и мог вызвать конфликт интересов между бизнесом и представителями власти.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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