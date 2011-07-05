Российские ученые уверены, что рыба безопасна

Со дня аварии на АЭС «Фукусима-1» прошло уже несколько месяцев. За это время множество различных точек зрения на последствия этой катастрофы было высказано в СМИ. «ЗР» приводит мнение на этот счет известного ученого, доктора технических наук, профессора, действительного члена РАЕН, генерального директора ФГУП «ТИНРО-Центр» Льва БОЧАРОВА:

- Исследования по радиационному контролю окружающей среды на Дальневосточном бассейне начались с образования в ТИНРО в конце 1958 г. радиологической лаборатории. В настоящее время, в соответствии с приказом Росрыболовства № 1020 от 13 ноября 2009 г. ФГУП «ТИНРО-Центр», проводится мониторинг безопасности водных биологических ресурсов и состояния среды их обитания в промысловых зонах дальневосточного бассейна.

С момента аварии на атомной станции «Фукусима-1» и по настоящее время на судах БИФ ТИНРО-Центра в оперативном режиме проводится мониторинг радиационного фона приборами дозиметрического контроля. На данный период проведено 3 111 измерений радиационного фона в районах работ по программе биоресурсных исследований, из них 1 118 измерений атмосферного воздуха, 1 118 измерений поверхности морской воды, 875 измерений уловов гидробионтов (пелагические и донные рыбы, крабы, водоросли). Ни в одном случае не было отмечено превышения радиационного фона атмосферного воздуха, морской воды и уловов биоресурсов.

Большое внимание уделяется исследованию вопросов безопасности тихоокеанских лососей как массового и важного промыслового вида, обитающего или мигрирующего в Северо-Западной части Тихого океана. ТИНРО-Центр проводит траловые съемки в период начала подходов лососей в ИЭЗ России, что позволяет осуществлять мониторинг как радиационного фона, так и самой рыбы на обширных акваториях.

Если говорить о районах, в которых ведется промысел российскими рыбаками, то последствий радиоактивного заражения в них не обнаружено, и весьма маловероятно, что это произойдет в будущем. Однако в районах, непосредственно прилегающих к восточному побережью Японии, ситуация далеко не такая безоблачная, поэтому изучение последствий катастрофы на АЭС «Фукусима-1» и их влияния на некоторые районы северной части Тихого океана будут продолжены.