Рыбных интервентов ожидает крах, считает президент Ассоциации добытчиков минтая, председатель подкомиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП Герман ЗВЕРЕВ в ответ на идею Росбыловства защитить рынок от обрушения закупочных цен на тихоокеанский лосось в период путины.

Накануне руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ заявил о том, что Федеральное агентство готово запустить механизм интервенций в случае, если трейдеры решат повторить сценарий 2009 г. и попытаются обрушить закупочные цены на рыбу в ходе нынешней лососевой путины. «Мы полагаем, что надо этот рынок регулировать, но не административными решениями, а экономическими», – заявил глава отрасли. По его словам, сделать это будет возможно, прибегнув к помощи ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», которое «договорилось о кредите в одном из коммерческих банков». «Я знаю, что здесь фигурируют достаточно большие деньги. Речь идет о сотнях миллионов, может быть, о миллиарде или двух миллиардах рублей, которые будут потрачены на закупку красной рыбы на Камчатке и Сахалине при наступлении определенных условий и для того чтобы перекупщики не роняли цены», – аргументировал Андрей Крайний.

На дрифтерном промысле лососей в исключительной экономической зоне РФ на конец июня общий вылов превысил 2,5 тыс. тонн. Освоение квоты приближается к 43%. В Камчатском крае даже по рекомендациям Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства, КамчатНИРО и Севвострыбвода рыбакам распределили дополнительные объемы вылова тихоокеанских лососей - из резерва выделено 226 тонн нерки. Как сообщили РИА Fishnews.ru в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства, по состоянию на 30 июня вылов составляет 2,578 тыс. тонн при квоте 6 039,357 тонны. Наибольшие объемы приходятся на нерку и кету – квоты освоены на 56,49% и 30,84%. Уловы горбуши еще впереди – пока освоено только 17,4%. 27 июня начали лов лососевых магаданские рыбаки. Если не подведет погода, сезон ожидается «урожайным».

Если в прошлом году в стране было выловлено 340 тыс. т этих видов рыб, то в текущем году улов может вырасти на 26%, до 430 тыс. т. На этом фоне оптовые цены, начиная с апреля, повсеместно активно снижаются. Так, за два месяца до середины июня оптовые цены на дальневосточную горбушу упали на 33% - до 60 руб. за кг, на икру – на 13%. И в Росрыболовстве с ростом уловом опасаются обвала цен на красную рыбу на рынке. Но насколько эффективен предложенный путь?

«В 2009 г. Росрыболовство уже предлагало так называемые «рыбные интервенции», а если говорить прямо – льготное финансирование нескольких отобранных на непрозрачных критериях рыболовных компаний. Результат известен – ФГУП «Нацрыбресурсы» взяло под немыслимый процент кредит в Россельхозбанке, вовремя кредит вернуть не сумело, в результате чего банковские счета унитарного предприятия были заморожены, – заявил РИА Fishnews.ru председатель подкомиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре Российского союза промышленников и предпринимателей Герман ЗВЕРЕВ. – На заседании правительственной комиссии по вопросам рыбохозяйственного комплекса в октябре 2009 года Виктор ЗУБКОВ раскритиковал идею рыбных интервенций, назвав ее неподготовленной, непродуманной и не увязанной с системными интересами бизнеса. И вот в агентстве снова предлагают сомнительную идею».

Герман Зверев обратил внимание авторов идеи «на те риски, о которых они умалчивают». «Через счета ФГУП «Нацрыбресурсы» осуществляется финансирование проектов развития портовой инфраструктуры, включенных в отраслевую федеральную целевую программу (ФЦП). Малейший сбой так называемых «рыбных интервенций» приведет к тому, что счета ФГУП «Нацрыбресурсы» будут заморожены, а значит, окажется под угрозой отраслевая ФЦП».