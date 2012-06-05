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КНР продолжает развитие аквакультуры
05 Июня 2012, 22:49 | Дальний Восток
В 2011 году вклад Китая в мировое производство продукции аквакультуры составил 56,1 млн тонн, что на 4,4% больше, чем годом ранее. При этом свыше половины общего объема приходится на гидробионты, выращенные в морской среде.
По-прежнему главной статьей экспорта являются продукты премиум-класса: креветки, моллюски, тиляпия, угорь и т. д. – на них приходится половина всего объем поставок рыбы и морепродуктов из КНР.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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