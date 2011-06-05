Дальний Восток - не депрессивный регион

Летом прошлого года пост генерального директора ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») заняла Елена ШМАТОВА, проработавшая в компании более 10 лет. В интервью «ДК» она рассказала об особенностях ведения бизнеса на Дальнем Востоке и планах по развитию.

– Елена Александровна, как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке мобильной связи Дальнего Востока?

– Все, что за Уралом, традиционно сложно для ведения бизнеса из–за масштаба территории и низкой плотности населения. Мы, разумеется, понимаем, что, в отличие от компактной и равномерно населенной Европы, вся территория России никогда не будет полностью охвачена мобильной связью. Странно было бы предполагать, что связь будет доступна в безлюдной тайге. Увы, но рыбакам или грибникам с этим придется смириться (улыбается). В остальном наша цель ясна – присутствовать везде, где может быть востребована связь. Кстати, есть много примеров, когда мы приходим в отдаленные поселки, и наши голосовые услуги и мобильный интернет становятся для их жителей единственным окном в мир. Иногда нам даже специально поручают развивать связь в подобных регионах.

– Наверное, в таких случаях вам приходится жертвовать прибылью?

– Чаще всего да. Обеспечить связью поселок газовиков или нефтяников – это одна доходность, а почти безлюдную деревню – совсем другая. Но мы стараемся, чтобы клиенты получили качественную связь и в том, и в другом случае. В этом, наверное, и заключается для нас социальная ответственность бизнеса.

– На что в первую очередь направляются инвестиции «ВымпелКома» на Дальнем Востоке?

– Мы видим основной приоритет в развитии мобильной связи третьего поколения, особенно в регионах, где «ВымпелКом» не имеет лицензий на 2G (стандарт GSM. – Прим. «ДК».). Не секрет, что основное преимущество 3G заключается в возможностях предоставлять доступ в Интернет на высоких скоростях. Наша тарифная политика в этом случае ориентирована как на сегмент, который мы называем lаrge screen – это пользователи компьютеров через USB–модем, так и на сегмент small screen – обладателей телефонов и смартфонов с поддержкой 3G. К сожалению, на данном этапе количество таких аппаратов по отношению к общему количеству телефонов не очень большое, поэтому одним из направлений нашей работы становится стимулирование проникновения таких телефонов. К примеру, раньше мы никогда не занимались продажей телефонов, но именно на рынке Дальнего Востока наши брендированные телефоны с поддержкой 3G стали своеобразной «фишкой». На очереди брендированные планшеты и смартфоны, также поддерживающие сеть «третьего поколения».

В настоящее время мы активно развиваем сеть 3G. В этом году мы планируем на 2/3 увеличить число 3G базовых станций на всей территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Мы нацелены как на расширение зоны покрытия в тех городах, где уже развернута наша сеть третьего поколения, так и на запуск 3G–сети в новых населенных пунктах. Также мы будем расширять покрытие вдоль ключевых автомагистралей, в том числе мы обеспечим связь вдоль федеральной трассы Чита–Хабаровск.

– Ваши конкуренты – МТС и «МегаФон» – тоже не стоят на месте...

– Здоровую конкуренцию можно только приветствовать. На мой взгляд, мы все общими усилиями формируем некую культуру доступной и качественной связи. Ну а потребителю оставим право выбора.

– По вашему мнению, будет ли снижаться или расти стоимость связи на Дальнем Востоке?

– Наша отрасль отличается высоким уровнем конкурентной борьбы. Как следствие, цены на услуги мобильной связи снижаются практически каждый год. Возьмем ЖКХ и электроэнергию – там все наоборот, ежегодный рост на 10–15%. На мой взгляд, в нашей отрасли и дальше продолжится тот же тренд. При этом в абсолютных цифрах средний счет, скорее всего, будет расти благодаря наиболее продвинутым пользователям, которые будут использовать все больше новых услуг. Еще один момент – за ту же цену клиент будет получать продукт более высокого качества, как это уже происходит с услугой «проводного» доступа в Интернет. Напомню, в течение года во многих регионах страны скорости доступа удвоились и даже утроились, при этом клиент платит провайдеру ту же сумму. Это также можно рассматривать как эффективное снижение цены. Я думаю, что и по части передачи данных в мобильных сетях будет происходить нечто подобное. Скорости растут, технологии улучшаются, это замечают абоненты и активнее пользуются новыми возможностями.

– Гендиректор «Дальсвязи» в свое время сказал, что телекоммуникационная отрасль практически не почувствовала дыхания кризиса. У вас другие данные?

– Я бы так не сказала. В той или иной мере кризис оказал влияние на все виды бизнеса. Другое дело, что спрос на услуги связи более устойчив. Наш клиент откажется от сотовой связи только в самом крайнем случае. К счастью, до этого не дошло. Но сказать, что сегодня мы вернулись на докризисный уровень спроса и докризисные темпы роста бизнеса, пока нельзя. Хотя тренд в последнее время положительный. К примеру, мы видим достаточно хороший прирост по выручке от услуг передачи данных.

– Как выглядит средний месячный счет на абонента (ARPU) на Дальнем Востоке по сравнению с центральными регионами?

– Наша ценовая политика опирается на уровень покупательской способности в конкретном регионе. Понятно, что ARPU в Москве по определению будет больше, чем в Благовещенске или Уссурийске, в силу разных рынков. Но, я бы никогда не сказала, что Дальний Восток – это депрессивный регион. По нашим клиентам этого не скажешь.

– Кстати, а тарифную политику региональные офисы «ВымпелКома» определяют исходя из московских рекомендаций?

– При определении параметров нового тарифа идет совместная работа. В Москве сосредоточена маркетинговая экспертиза очень высокого уровня, своеобразный центр обмена знаниями между регионами. С другой стороны, местную специфику лучше знают люди, работающие в филиалах. И именно они выходят с тарифными предложениями на региональный или наш центральный офис. В этом есть преимущество федеральных компаний, которые могут использовать опыт работы в разных регионах. Библиотека знаний накоплена довольно большая, и это дает нам определенные преимущества.

– Как часто клиенты жалуются на качество связи?

– К сожалению, подобные обращения есть. И скорее всего, будут всегда, поскольку сделать такую сеть, к которой не будет вообще никаких нареканий, невозможно. Вопрос тут, наверное, в другом: как быстро компания может реагировать на такие обращения и компенсировать неприятные ощущения для потребителя. Благодаря информации, получаемой от абонентов, мы улучшаем покрытие мобильной сети, видоизменяем услуги. Также в фокусе нашего внимания работа службы поддержки клиентов и продавцов всех салонов связи «Билайн». Из последних инноваций – мы разработали специальные программы, по которым сами оцениваем качество предоставляемых услуг, заранее анализируя потенциальные неудобства, которые могут возникнуть у клиентов и устраняя их. Стараемся встать на сторону абонента и посмотреть на себя со стороны.

– В Приморском и Хабаровском краях «ВымпелКом» ведет активное развитие сетей широкополосного проводного доступа в Интернет (ШПД). Что уже сделано и предстоит сделать?

– Проводной Интернет от «Билайн» сейчас доступен почти половине жителей многоквартирных домов Хабаровска. До конца года возможность подключиться к нему появится в большей части города. Во Владивостоке подключение к сети проводного ШПД доступно для 25% домохозяйств. В настоящее время в городе развернуто активное строительство сети. Помимо расширения сети проводного ШПД, мы развиваем и нашу сеть мобильного скоростного доступа в Интернет. С начала года наша сеть 3G на Дальнем Востоке и Восточной России увеличилась на 20%, а пропускная способность каналов передачи данных в мобильной сети выросла вдвое.

– В ближайшее время «ВымпелКом» может приобрести ОАО «Новая телефонная компания» (НТК) в Приморье и выиграть ряд частот 2G на других территориях Дальнего Востока. Насколько верно утверждение, что в преддверии этих приобретений «ВымпелКом» остановится в развитии в регионе?

– Это не так. Оба примера, озвученные вами, относятся к так называемым событиям с определенной вероятностью. Поэтому пока конкретные шаги не сделаны, мы считаем, что этих событий не происходит, и работаем в рамках существующей системы. Почти десятилетняя эпопея с получением лицензий 2G на Дальнем Востоке, без преувеличения, приучила нас к осторожности в прогнозах(смеется).

– Сколь долго в случае приобретения ОАО «Новая телефонная компания» «ВымпелКом» будет сохранять на рынке этот достаточно раскрученный бренд?

– На данном этапе невозможно комментировать несостоявшуюся сделку. Но отвлеченно от этой ситуации можно сказать одно: как правило, мы переводим работу приобретаемых компаний под бренд «Билайн». Это совсем не потому, что такое решение нами принято раз и навсегда и работает для всех подобных случаев. А потому, что со сменой бренда у клиента появляются недоступные раньше возможности в области услуг, которые может обеспечить только федеральный игрок. К примеру, все приобретенные нами региональные компании–провайдеры проводного доступа в Интернет спустя некоторое время переводились под бренд «Билайн». Но только тогда, когда мы понимали, что технически уже способны обеспечить клиентам более высокое качество услуг и сервиса. Хотя, как вы понимаете, все эти компании имели свои довольно сильные местные бренды. Если рассуждать теоретически, то в случае, когда мы не можем привнести новым клиентам существенного дополнения в области продуктов и услуг, можно рассматривать и другие варианты. Но пока таких случаев в нашей практике не было.

Досье "ДК"

Елена Шматова родилась в 1959 году в Москве. Окончила экономический факультет Московского института связи. В 1990 году заняла пост финансового директора компании «EMS Гарантпост» (экспресс–перевозчик), с 1992 года работала заместителем финансового директора, финансовым директором и вице–президентом по финансам оператора международной связи Sprint International в России. В декабре 1999 года назначена финансовым контролером ОАО «ВымпелКом», в 2002 г. – директором казначейства. В 2003 г. стала вице–президентом по финансам «ВымпелКома», в 2005 г. – главным финансовым директором, а в 2010 г. заняла пост генерального директора компании.