МЫ построили дом для счастья

Благовещенская производственная компания «МЫ» создана всего два года назад, но уже успела зарекомендовать себя как надежный партнер.

Иван ПЕТРОВ, генеральный директор компании «МЫ»:

- Несмотря на довольно высокие темпы застройки Амурской области, жилье все же пользуется большим спросом. При этом особо популярны на сегодняшний день частные дома и коттеджи. Любой горожанин понимает преимущество индивидуального дома перед квартирой в многоэтажке и рано или поздно задумывается о приобретении участка и о малоэтажном строительстве.

Компания «МЫ» дает такую возможность практически каждому желающему. «МЫ» – это производство инновационных строительных материалов – несъемной опалубки из пенополистирола и оказание услуг по строительству домов с ее применением.

Компания была зарегистрирована 22 апреля 2009 года. Полгода потребовалось для того, чтобы подготовить производственную базу, и 27 сентября на свет появился первый блок несъемной опалубки из пенополистирола. С тех пор работа пошла полным ходом. За этот, казалось бы, недолгий срок, МЫ успели зарекомендовать себя как добросовестный и гибкий производитель, учитывающий все пожелания клиента.

Активно работая с физическими лицами, МЫ наработали большую клиентскую базу. Многие, построив дом из нашего материала, «перезимовав» в нем и оценив все его преимущества, приходят снова для того, чтобы соорудить гараж, надстроить мансарду или поставить дом детям. И еще ни разу наши клиенты не обращались с жалобами и претензиями.

Дать возможность любому построить теплое, доступное и надежное жилье – вот основная цель нашей компании. Технология монолитного строительства с использованием несъемной опалубки из пенополистирола позволяет своими силами возвести теплый дом без дополнительных затрат. При этом нашим клиентам не требуется бригада профессиональных строителей – технология проста и доступна, а блоки опалубки настолько легкие, что даже дети смогут поучаствовать в строительстве. Тем более кому не интересно поиграть в LEGO с такими огромными детальками и построить самый настоящий дом? Дом, в который вложили силы и душу все члены семьи, в котором вырастет не одно поколение, который непривередлив в эксплуатации и надежен. Дом, в котором будет жить счастье! В случае, если наши клиенты не смогут заниматься стройкой самостоятельно, МЫ готовы помочь. За два года существования фирмы нами было построено более 60 объектов, начиная от хозяйственных строений и заканчивая пятиэтажными жилыми домами.

Также МЫ активно сотрудничаем с юридическими лицами и заключаем договоры на поставку и строительство жилых комплексов и коттеджных поселков. Например, сейчас в городе Белогорске строятся пятиэтажные жилые дома из нашего материала, что как нельзя лучше доказывает надежность данной технологии. В Благовещенске на основе градостроительного плана фирма–застройщик возводит из несъемной опалубки частный коттеджный поселок в северном районе города общей площадью застройки в 9,5 гектара, а это 77 участков под индивидуальные жилые дома.

МЫ активно работаем не только в Благовещенске, но и во всей Амурской области, и даже осуществляем поставку опалубки в Якутию.

МЫ проявляем гибкость при работе с клиентами, рассматриваем любые варианты сотрудничества, стараемся уделить время каждому, кто обратился к нам. Пусть это будет изготовление и продажа простых пенопластовых листов для хозяйственных нужд, либо строительство жилых домов под ключ с отделкой и полным ремонтом – МЫ возьмемся за любую работу.

МЫ гарантируем качество нашей продукции. Ради спокойствия и безопасности наших клиентов МЫ прошли процедуру добровольной сертификации товаров и получили все бумаги, подтверждающие качество опалубки: сертификат соответствия № 0348201 от 21.01.2011 г., сертификат соответствия пожарной безопасности № СДСПБ ЮАБ0.RU.ПР.019.Н00002 от 19.01.2011 г. (группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2, дымообразующая способность Д3), сертификат соответствия продукции Единым санитарно–эпидемиологическим и гигиеническим требованиям № 6 от 01.02.2011 г.

МЫ предоставляем нашим клиентам только правдивую информацию. Если по каким–либо причинам наш заказчик понесет дополнительные расходы, МЫ заранее предупреждаем и предлагаем альтернативные варианты. Нам важно, чтобы нас ценили как добросовестного и честного производителя.

МЫ пришли на этот рынок ради людей и хотим, чтобы каждый желающий смог воплотить свою мечту о доме в реальность. МЫ готовы сотрудничать с каждым, кто хочет улучшить свои жилищные условия и обрести тепло, уют и комфорт.

675 000, Амурская область, г. Благовещенск, 5–я стройка, база ДСК.

Тел. 8 (4162) 50–25–17,

адрес сайта в Интернете: www.opalubkaamur.ru,