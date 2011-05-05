Судебные приставы проверили исполнение судебного решения об освобождении территории рынка на Второй речке

5 мая 2011 года истек срок для добровольного исполнения решения Советского районного суда по иску Департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края об освобождении земельного участка общей площадью более 5 тыс. кв. м по ул. Русской 2А (территория рынка).

Напомним, что 29 апреля 2011 года индивидуальным предпринимателям было вручено уведомление о добровольном исполнении требований исполнительных документов в пятидневный срок. Администрация рынка была уведомлена ранее.

В указанный срок, как показал визит судебного пристава, арендатор земельного участка требования не выполнил. О чем был составлен соответствующий акт.

Вместе с тем судебным приставом-исполнителем в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» (глава 13 ст. 105) было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения и дан новый срок.

При неисполнении требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок к должнику в соответствии с законодательством применяются административные меры воздействия в виде штрафа, предусмотренного статьей 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и устанавливается новый срок для исполнения до 5 рабочих дней, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю