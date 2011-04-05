Вузам предложили заняться профориентацией

Вопросами профориентации и помощи в трудоустройстве выпускников должны заниматься прежде всего сами вузы, считает президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Сам университет должен помогать своим выпускникам, своим студентам в профориентации», - сказал Медведев на встрече с преподавателями и студентами инженерно-технических вузов в Московском энергетическом институте (МЭИ).