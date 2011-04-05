RUSTEEL отгрузил первую партию шпунта Ларсена со склада

Складская торговля RUSTEEL новым для металлоторгового рынка Дальнего Востока материалом - металлическим профилем – шпунтом Ларсена набирает обороты.

На прошедшей неделе компания RUSTEEL объявила о продаже первой партии шпунта Ларсена. Отгрузка материала осуществлялась прямо со склада компании во Владивостоке.

«Для RUSTEEL это первая поставка шпунта Л5-УМ (вид модернизированного шпунта), – делится Александр АЛЕКСЕЕВ, заместитель директора по коммерции. – Сейчас мы активно развиваем направление складской торговли профилем и твердо убеждены, что эта металлопродукция станет востребованным материалом у дальневосточных строителей».

Шпунт Ларсена производится на Нижнетагильском металлургическом комбинате – одном из крупнейших предприятий в России, входящем в состав компании «Евраз групп», и поставляется RUSTEEL с февраля 2011 года.

Напомним, RUSTEEL – единственная на сегодняшний день металлоторговая компания ДВ, которая имеет на складах достаточный запас шпунта для удовлетворения срочных запросов своих клиентов. Потребитель компании получает необходимое количество металлопрофиля прямо с металлоцентров RUSTEEL, не отвлекаясь на сложные логистические схемы поставок с заводов. Качество материала соответствует международным стандартам и не уступает зарубежным аналогам.