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К 2015 году объем мобильного трафика увеличится в 26 раз

05 Апреля 2011, 11:12 | Дальний Восток

К 2015 году, по прогнозам компании Cisco Systems, объем мобильного интернет-трафика увеличится в 26 раз и составит 75 экзабайт (сейчас 6,3 экзабайта), а всего в Сети будет находиться порядка 7,2 млрд мобильных устройств (примерно по одному на каждого жителя планеты), сообщает AdIndex.

Аналитики компании связывают такой бурный рост с внедрением 3G-, 4G-сетей и повсеместным распространением планшетов и смартфонов, благодаря чему в Интернете большими темпами растет потребление аудио-, видео- и картографического контента. Так, в прошлом году, для которого был характерен огромный рост популярности смартфонов, мобильный интернет-трафик увеличился на 92%, а скорости доступа к Интернету в мобильных сетях росли в 4 раза быстрее, нежели в обычных, проводных сетях. 2010-й год отмечен и тем, что объем мобильного трафика в Интернете был в 3 раза больше, чем трафика в Сети 10 лет назад.

В Cisco Systems полагают, что к 2015 году к мобильному Интернету будет подключено более 5,6 млрд мобильных персональных устройств и около 1,5 млрд узлов типа «устройство-устойство».

Автор: По сообщениям информагентств
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