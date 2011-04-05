Экспорт китайской обуви вырос

Согласно данным таможни г. Харбина, в январе текущего года объем экспорта обуви из этой провинции в Россию составил 9,44 млн пар, что на 27,7% больше показателя того же месяца 2010 года и составило 59,7% от общего объема экспорта обуви провинции, сообщает агентство Синьхуа.

За период с августа 2010 года было отмечено заметное снижение объема экспорта обуви из Хэйлунцзяна. Объем ее вывоза из провинции в декабре 2010 года был на 26,9% меньше цифры аналогичного месяца 2009 года, и стал самым низким в минувшем году. В январе этого года в провинции наблюдалась тенденция восстановления роста экспорта обуви.