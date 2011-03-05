До Приморья доплыла сахалинская сайра

В Приморский край за последние четыре месяца было поставлено свыше 10 тысяч тонн мороженной сайры. Помимо этого с Сахалина и районов промысла ввезено около 8 млн консервных банок с сайрой.

По данным ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, за последние четыре месяца, с ноября 2010 г. по март 2011 г., в Приморский край было поставлено чуть более 10700 тонн мороженной сайры, предназначенной для выработки из нее консервов. Из этого количества уровень зарубежных поставок составил 8600 тонн. При этом вся импортная сайра поступала только из Японии.

С районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в Приморье было поставлено 1882 тонны мороженной сайры.

В ходе проведения государственного ветеринарного контроля в отношении всей поступившей рыбопродукции, нарушений действующего законодательства о ветеринарии и требований о качестве и безопасности пищевых продуктов не выявлено. Вся поставленная продукция направлена в производственный оборот, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.